В Челябинске запустили первый в этом году фонтан

Сейчас идет его регулировка

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Сегодня, 27 апреля, у ДК ЧМК включили фонтан — первый в этом сезоне. Остальные пока готовят к запуску и планируют включить в мае.



Как сообщили в администрации Металлургического района, фонтан уже очистили и запустили на постоянной основе, сейчас идет его регулировка.

Также на днях планируют включить еще один фонтан — на улице Богдана Хмельницкого в сквере ЧМК. Чуть позже начнет работать сухой фонтан, построенный в 2021 году на пересечении шоссе Металлургов и 50-летия ВЛКСМ.

«Там фонтан также планируем запустить на этой неделе. Сейчас его ремонтирует подрядчик по гарантии, за зиму он немного „распаялся“», — прокомментировал глава Металлургического района Сергей Кочетков.

Напомним, что фонтан напротив Дворца культуры ЧМК в 2019 году отреставрировали. До этого он долго не работал, так как были сломаны коммуникации. На восстановление фонтана было направлено 7 миллионов рублей.