В Челябинске светомузыкальный фонтан запустят к 1 мая

Объект готовят к летнему сезону

В Челябинске в четверг, 21 апреля, начали подготовительные работы к запуску светомузыкального фонтана на площади Революции. Его планируют включить 1 мая, сообщили в пресс-службе мэрии.

«Сначала рабочие разберут защитный короб, затем промоют чашу и все инженерные конструкции, а также проверят всю систему», — рассказали в пресс-службе администрации Челябинска.

Напомним, в прошлом году фонтан на площади Революции включили в это же время — 1 мая. Каждый вечер горожане могли насладиться шоу, сочетающим в себе залпы воды, световое и музыкальное оформление.

В обычном режиме фонтан работал с 12:00 до 22:00.

Ранее сообщалось, что к 1 августа в Каслях построят новый фонтан у Дворца культуры им. И. М. Захарова. В планах этого сезона — обустроить общественное пространство и привести в порядок прилегающие ко дворцу территории.