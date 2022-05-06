В Троицке построят фонтан, который обещали сделать еще в прошлом году

Он появится рядом с университетом

В Троицке в этом году построят светомузыкальный фонтан. Объект планировали благоустроить еще в 2021 году у филиала ЧелГУ на улице имени Степана Разина, успели даже раскопать котлован. Но у города начались проблемы с финансированием, сроки пришлось сдвинуть на год.



Как сообщают в администрации Троицка, деньги на строительство фонтана уже поступили из областного бюджета. На него потратят больше 20 млн рублей. Вскоре проведут аукцион и определят подрядчика.

Несколько лет назад в Троицке запустили пешеходный фонтан на центральной площади. Как подчеркивают в администрации города, новый фонтан будет отличаться: у него будет подсветка и музыкальное сопровождение. Фонтан построят к октябрю 2022 года.