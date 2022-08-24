10 глупых вопросов про сортировку мусора в Челябинске

Отвечает челябинский экоактивист и волонтер акции «Разделяйка»

«Мы не будем сортировать мусор дома, вот еще глупости! Тратить столько времени?» — эту фразу автор статьи слышал почти от всех знакомых. И неудивительно: от раздельного сбора поначалу можно свихнуться. Мы обратились к челябинскому экоактивисту и волонтеру акции «Разделяйка» Ирине Агафоновой. Ира сдает вторсырье на переработку шесть лет и с готовностью ответила на глупые (и не очень) вопросы, как же сортировать.



Обязательно мыть все упаковки, чтобы сдать на переработку?

Обязательно. И консервные банки, и одноразовую посуду, и бутылки из-под молока — всю упаковку, на которой остается еда, косметика или какая-то органика. Главная причина — чтобы вторсырье не пахло при хранении и с ним можно было работать. Сначала оно лежит пару недель дома, пока вы собираетесь пойти в пункт сдачи, а потом на складах, где может пролежать еще месяцы. Для отправки на заводы накапливают тонну или больше.

Чем, по сути, мусор отличается от вторсырья? Мусор — это грязная банка из-под йогурта с остатками фольги. А вторсырье — та же банка, только чистая, без фольги и бумажной этикетки. Чистый пластик, готовый отправиться не на свалку, а на производство.

Правда ли, что есть упаковка, которую не принимают?

Да. Возможно, со временем научатся перерабатывать вообще все. Но проблема в том, что на переработку уходит в несколько раз больше энергии, чем на создание материала. И поэтому некоторую упаковку не перерабатывают, так как это очень сложно.

Почему нигде не принимают тетрапак?

И правильно делают, что не принимают. Это не просто картонные коробки, в которых продаются соки, молоко, сыры. В этом картоне смешаны целлюлоза и полиэтилен, чтобы жидкость не протекала. В природе тетрапак вообще не разлагается. Переработать такой картонно-пластиковый бутерброд нереально сложно, в России всего пара заводов этим занимается.

Замечу, что от использования тетрапака лучше вообще отказаться, какие бы экологические эмблемы ни были нарисованы на пакетах. Молоко покупать в пленке, а сок — в бутылках.

Что означает значок в виде треугольника со стрелками?

Такой треугольник есть почти на каждой упаковке. В нем пишут цифры, иногда буквы, которые означают, из какого вида материала сделана упаковка.

Вот, например, одноразовые контейнеры для еды. Они все выглядят одинаково, но делают их из разных видов пластика. В магазине Spar положат котлету в один вид контейнера, готовую «самокатовскую» еду продают в другом виде контейнера, а виноград в «Красном и белом» упакуют в третий.

Собрать все одноразовые контейнеры вместе и сдать не получится, их нужно разобрать на разные категории. По цифрам их легко отличить.

Надо ли разбираться в маркировках и сортировать упаковку дома?

Без этого раздельный сбор в России пока не работает. У нас нет системы и мощных сортировочных заводов, где вторсырье разбирали бы достаточно хорошо. По крайней мере, в Челябинской области. Поэтому все ложится на плечи обычных людей.

Но это только звучит страшно. Начните с простого. Например, с обычных пластиковых бутылок. Почувствуете в себе силы, собирайте баночки от йогурта и сметаны с цифрой «5» в треугольнике. Потом бутылки от шампуней, пакеты, консервные банки. Лучше собирать качественно несколько категорий, чем пытаться собрать все и приносить на пункт приема один большой пакет, в котором вторсырье перепутано.

Нужно сортировать крышечки и бутылки отдельно?

Да, крышка и бутылка — это разные виды пластика. Бутылки надо собирать в один мешок, а крышечки в другой. Самое страшное, что крышечки тоже делают из разного вида пластика… Но, к счастью, собирают все вместе.

За это платят деньги? Сколько?

На акции «Разделяйка» денег за это не платят. Но платят на экоточке на Комсомольском проспекте, 33д, там килограмм пластика стоит примерно 5 рублей. То есть за огромный мешок получите рублей 30.

Жесть тоже можно сдавать?

Да, консервные банки, зажимы, скрепки, скобки. Главное — не перепутать жесть с алюминием. Жесть, в отличие от алюминия, магнитится.

Надо ли мять все упаковки?

Надо, но не все. Пластиковую бутылку достаточно сполоснуть и скрутить. Алюминиевую банку смять ногой, у консервных — удалить дно и согнуть, пакеты из-под молока утрамбовать. Контейнеры вложить один в другой. Все это делается, чтобы вторсырье занимало меньше места.

Куда привозить собранный пластик и вторсырье?

В пункты приема. На Северке — на Комсомольский проспект, 33д, там экоточка с волонтером, работают ежедневно с 10:00 до 19:00 . Или в «Немузей мусора» у «Теоремы» на Комсомольский проспект, 61, с 10:00 до 20:00.

Если в Центральном районе — можно в GoGreenCenter, на Братьев Кашириных, 55 (с 10:00 до 18:00). Большой контейнер для сбора разных видов пластика есть на парковке ТРК «Горки» и у торгового города «Алмаз».

И каждое третье воскресенье месяца в Челябинске проходит акция «Разделяйка». В десяти точках по городу (в том числе в Копейске) волонтеры два часа принимают вторсырье у населения и помогают сортировать, если вы сами не справляетесь.