В Челябинске создадут сеть экоточек для сдачи вторсырья на переработку

Пункты от авторов акции «Разделяйка» будут работать ежедневно

Сеть экоточек, куда можно будет сдать пластик, стекло и другие отходы на переработку, организуют по всему городу. Новый формат готовят авторы акции «Разделяйка». Пункты будут работать ежедневно в небольших помещениях под крышей. Жители смогут сдавать туда вторсырье, а заодно приобрести бытовую химию на разлив.



Первая «Разделяйка у дома» уже открыта в Челябинске. Она находится по адресу Комсомольский проспект, 33Д. Внутри помещения установлен десяток контейнеров для разных видов бытовых отходов — отдельно для стекла, для полиэтилена, пластиковых стаканчиков и консервных банок. Разобрать отходы на месте помогает консультант — главное, чтобы все вторсырье было чистым.

Подобные точки планируют запустить во всех районах и микрорайонах города — в первую очередь в Металлургическом, Тракторозаводском районе у ж/д вокзала. Как считает автор проекта «Разделяйка» Дмитрий Закарлюкин, подобный формат полезнее, чем контейнеры для вторсырья на мусорных площадках.

«Контейнеры, которые доступны круглосуточно, сложно контролировать. Человек путает, что куда кидать, и содержимое засоряется. Приходится отсортировывать вторсырье перед отправкой на переработку, а это дорого. На экоточках будет работать человек, который следит за процессом и подскажет, куда что кидать», — объясняет Дмитрий Закарлюкин.

Открыть небольшие пункты по сбору вторсырья Дмитрий Закарлюкин предлагает челябинским бизнесменам. Сдача вторсырья не только разгружает свалки, но и приносить доход. По подсчетам экоактивиста, на одну точку требуется около полумиллиона инвестиций, окупиться проект сможет за один-два года. Дмитрий в свою очередь готов бесплатно обучить желающих работать с вторсырьем.

«Сортировка отходов должна происходить на уровне человека, от сортировочных линий на заводах мало толку. Только подумайте: с конвейерной ленты перерабатывают только 7%. А когда люди разделяют мусор дома, 70% и даже 90% вторсырья уходит на переработку»,— объясняет Дмитрий Закарлюкин.

Планируется, что в экоточках пластик и макулатуру можно будет сдать за деньги. Правда, сдающим заработать на этом вряд ли получится — за несколько больших пакетов можно получить не больше 30—50 рублей.

«Да, деньги небольшие. Но в долгосрочной перспективе сдавать вторсырье можно всем домом, где живет сто семей. И тогда 50 рублей превращаются в 5000, их можно положить уже на общедомовой счет и использовать на нужды дома», — объясняет Дмитрий Закарлюкин.

Отметим, что в этом году проект «Разделяйка» празднует пятилетие. Каждый месяц волонтеры проводят акцию, на которой собирают пластиковые крышечки, алюминиевые банки и массу другого вторсырья, которые потом отправляются на завод для переработки.

За все время существования акции удалось отправить на переработку 500 тысяч кг отходов — по объемам это больше двух пятиэтажных домов. 20 и 21 августа проект проведет фестиваль, на котором познакомит челябинцев с заводами, где перерабатывают отходы.