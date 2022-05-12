В Ленинском районе Челябинска организовали большой пункт приема пластика и стекла

Собранное вторсырье отправится на переработку

В Ленинском районе появился новый пункт приема вторсырья. На площадке у торгового города «Алмаз» установили контейнеры для сбора стекла, металла, пластиковых бутылок, бумаги, картона. Также можно сдать зубные щетки, пакеты и крышечки от бутылок.



Вывозом отходов будут заниматься авторы проекта «Разделяйка». В планах опустошать контейнеры дважды в неделю. Жителей просят соблюдать правила подготовки вторсырья: пластик нужно мыть, из бумаги нужно вытаскивать скрепки, а с картона сдирать скотч, если есть. Подробные правила сдачи по ссылке.

Пункты по сбору работают и в других районах города. Вторсырье принимают в экоточке по адресу Комсомольский проспект, 33д ежедневно с 10:00 до 19:00. Просят не приносить текстиль. Если закрыто, звонить по телефону 8-996-691-73-54.

Еще сдать вторсырье можно в GoGreenCenter на Братьев Кашириных, 55 по будням с 10:00 до 18:00. Если закрыто, звонить 8-912-790-87-35.

Также почти все виды отходов собирают в «Немузее мусора» по адресу Комсомольский проспект, 61 ежедневно с 10:00 до 20:00.