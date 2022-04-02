В Челябинске на месте ресторана открыли музей мусора

Внутри можно бить бутылки, кормить червей и сдать пластик на переработку

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В Челябинске появился «#Немузеймусора». В доме по адресу Комсомольский проспект, 61 за два месяца создали пространство с арт-объектами из пластикового мусора, тиром, где в мишень швыряют стеклянные бутылки, и лабораторией по переработке органики.



Музей открылся в начале весны на месте рестопаба «Бакинец». Постояльцы бара до сих пор по привычке заходят в полуподвал и натыкаются на зал с арт-объектами. Барная стойка украшена мозаикой из одноразовой посуды, а на кухне обустроили вермиферму — небольшую лабораторию по переработке пищевых отходов. На ферме выращивают червей, которые едят остатки овощей и превращают их в компост.

«Предыдущие арендаторы оставили после себя всю мебель и кухонную утварь. Даже кастрюли, их мы тоже превратили в арт-объект», — рассказывают сотрудники музея.

На кухне оборудовали вермиферму

На входе в музей — ряды контейнеров. Здесь ежедневно с 10:00 до 20:00 работает точка по сбору вторсырья, потом собранное отправляют на переработку. Можно сдать пластиковые бутылки, алюминиевые банки, пакеты, старые телефоны, сковороды и даже Tetra Pak — пакеты из-под сока и молока. Главное, чтобы все вторсырье было чистое и отсортированное. В соцсетях музея есть подробный гайд по подготовке вторсырья. На экскурсии детям и их родителям рассказывают о процессе переработке и показывают, во что можно «превратить» мусор.

«Из шин делают дождевики и покрытия для детских площадок. Макулатуру можно перерабатывать 5-7 раз, из неё делают туалетную бумагу и грохотки для куриных яиц. А из Tetra Park-а и зубных щеток создают шариковые ручки и обложки для блокнотов», — объясняет экскурсовод Юлия Конева.

В экспозиции музея показаны этапы переработки разных видов вторсырья. Например, алюминиевая банка: её разрезают на части, и с помощью магнита извлекают железо. А потом переплавляют в новые алюминиевые банки.

Проект «Немузеймусора» из Екатеринбурга. Там аналогичная площадка работает третий год. Авторы — Яна Трудкова и Илья Капустин. Музеем в Челябинске занимается предприниматель Евгений Будяков. Он строил филиал, готовит склады для хранения вторсырья и налаживает связи с заводами. Кстати, у Евгения тоже небольшое производство по переработке — в цеху измельчает пластиковые ящики и продает сырье.

Экскурсии проводят каждый день. В музее рассказывают историю мусора, показывают загрязненные участки планеты на глобусе и объясняют, почему необходимо сортировать вторсырье.





На глобусе показаны самые большие свалки мира

Вспоминают опыт обращения с мусором в Советском союзе — пятьдесят лет назад сдавать вторсырье было нормой, семьи собирали макулатуру, металлы и стеклянные бутылки. Домашние отходы — очистки от картошки и остатки еды — складывали в ведро и относили на мусорку. Пластиковых пакетов просто не было.

«Сейчас каждый год один человек образует 420 кг мусора, хотя значительную часть отходов можно отправить на переработку, а не на полигон», — объясняет Юлия Конева.

Напротив контейнеров — арт-объект из пакетов в память о погибшем ките. В 2018 году животное выбросилось на берег в Филиппинах. Когда тело изучили, оказалось, что кит питался пластиком, принимая его за планктон. В желудке нашли 40 кг мусора.

В музее много интерактивных площадок. Есть тир, где разрешено кидать бутылки в мишени. Дети в касках и зеленых жилетах играют с песком из измельченного вторсырья. На экскурсиях ребятам показывают процесс галтовки стекла — в специальном барабане осколки «затупляют», чтобы сделать их безопасными.

Отдельно обустроена зона мастер-классов. На уроках учат раскрашивать эко-сумки из спанбонда, делать бумагу, клеить органайзеры из старых аудиокассет.

Сотрудники подчеркивают: «Немузеймусора» — проект хоть и просветительский, но коммерческий. Экскурсии и мастер-классы платные. Такой формат позволил создать постоянно работающую точку по сбору вторсырья и площадку, где можно наглядно объяснить, как и зачем перерабатывают мусор.

