За сутки от коронавируса привили рекордное число жителей Челябинской области — почти десять тысяч

Интерес к вакцинации вырос на фоне третьей волны пандемии в России

В Челябинской области всё больше желающих поставить прививку от коронавируса. Накануне регион побил суточный рекорд по привитым — в процедурные кабинеты обратились около десяти тысяч южноуральцев, сообщила журналисту ИА «Первое областное» первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.

«Если на прошлой неделе в среднем за сутки мы прививали первым компонентом вакцины 3 тысячи 700 человек, то в минувшую среду был поставлен рекорд. Первую прививку сделали почти десять тысяч южноуральцев», — заявила Гехт.

Из-за резкого спроса жителям области стало сложнее оформить запись на вакцинацию через портал «Госуслуги».

«Вчера хотела записаться на прививку, но раньше даты 6 июля свободных талонов не было», — жалуется наш читатель Карина.

По словам Ирины Гехт, дефицита вакцины в области нет. Только вчера регион получил 17 тысяч доз препарата «Эпи-Вак-Корона» («Спутник V»). Вакцинация в поликлиниках продолжается.

Во многих клиниках южноуральцев принимают даже без предварительной записи. Но в Минздраве области всё же советуют записываться на прививку.

«Многие люди приходят в поликлиники без записи. И медики принимают их всех. В результате у процедурных кабинетов очереди. А те челябинцы, кто записывался заранее, недовольны. Я советую всё-таки приходить на прививку по записи. Если вам нужно поставить вакцину срочно, обращайтесь в мобильные пункты в ТРК, на Кировку, в СНТ, которые работают в пятницу и по выходным», — рассказала пресс-секретарь Минздрава Челябинской области Марина Сергеева.

Самым действенным методом защиты от новой инфекции остается вакцинация. На этой неделе прививку от коронавируса поставил губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Более 20 предприятий региона поддержали предложение Текслера давать привившимся дополнительный оплачиваемый выходной.

Между тем главный эпидемиолог Челябинской области Александр Выгоняйлов оценил шанс заразиться коронавирусом от привитого человека. А главврач челябинской поликлиники № 8 Дмитрий Прокопьев развеял самые популярные мифы о вакцинации.