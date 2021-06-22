Более 20 предприятий в Челябинской области дают выходной сотрудникам после прививки

Промышленники поддержали инициативу губернатора Алексея Текслера

Промышленные предприятия Челябинской области поддержали инициативу губернатора Алексея Текслера о предоставлении оплачиваемого выходного дня сотрудникам, которые поставили вакцину от коронавируса. Оказывают содействие прививочной кампании более 20 организаций, сообщает пресс-служба областного правительства.

Инициатива губернатора также нашла поддержку в министерстве промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области, областном отделении Союза промышленников и предпринимателей и региональном Фонде развития промышленности.

«Действия, предпринимаемые руководством и сотрудниками промышленных предприятий региона, позволяют не допустить массовых очагов заражения в коллективах крупных заводов и комбинатов. Каждый из нас, используя в общественных местах маски и антисептики, но прежде всего с помощью своевременной вакцинации, помогает предотвратить новую волну распространения заболевания. Тем более, используя отечественные вакцины „Спутник V“ и „ЭпиВакКорона“, мы поддерживаем российских производителей и фармакологическую отрасль страны», — уверен глава челябинского Минпрома Павел Рыжий.

На предприятиях считают, что массовая вакцинация поможет избежать негативных экономических последствий, с которыми пришлось столкнуться в 2020 году. А предоставленный выходной позволит сотрудникам более комфортно перенести иммунную реакцию после прививки и послужит дополнительным аргументом для тех, кто пока сомневается, нужно ли ее ставить.

В ПАО «ММК», например, приказ о предоставлении работникам компании нерабочего дня с сохранением средней заработной платы был подписан еще 18 июня. На предприятии созданы все необходимые условия для вакцинации сотрудников и членов их семей. Кроме того, на комбинате по-прежнему действует строгий масочный режим, производится регулярная санитарная обработка территорий — на проходных, в административно-бытовых корпусах, по ходу движения сотрудников по пешеходным дорожкам, в местах общего пользования. В цехах установлены приборы для дезинфекции воздуха. Не снижается количество приобретаемых средств индивидуальной защиты.

«За минувший год мы многому научились, выработали мероприятия, которые доказали свою эффективность в профилактике коронавируса. Но главное, сегодня у нас на вооружении есть то, чего не было в первую волну пандемии, — это вакцина и возможность вакцинироваться. Другого, более эффективного пути борьбы с этой инфекцией не существует. У работников комбината есть уникальная возможность записаться на вакцинацию через корпоративное мобильное приложение „Мой ММК“. Более того, они могут не только привиться сами, но и привести на вакцинацию родственников», — отметил генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев.

О предоставлении сотрудникам нерабочего дня после прививки уже официально заявили такие предприятия, как ООО «ДСТ-Урал», ЗАО «Челябинский завод технологической оснастки», ООО «РусАвтоматизация», группа компаний «Теплоприбор», ЗАО «Востокметаллургмонтаж-1», ООО «ЧелПривод», ПАО Челябинский часовой завод «Молния», АО «Завод «Прибор», АО «ЭнСер», ООО «Златоустовский металлургический завод», Филиал «Южноуральская ГРЭС2 АО «Интер РАО — Электрогенерация», АО «Завод «Пластмасс», Федеральное государственное унитарное предприятие Российский федеральный ядерный центр Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики, ООО «Уралмрамор», ООО «СЛК Цемент», АО «Усть-Катавский вагоностроительный завод», НПО «Андроидная техника», АО «Южноуральский завод «Кристалл», АО «Златоустовский машиностроительный завод», ООО «Бакальское рудоуправление», ЗАО «Ура-Микма-Терм».

Как ранее сообщало ИА «Первое областное», первым после предложения Алексея Текслера выходные для поставивших прививку от COVID-19 ввело АО «НИИИТ-РК имени Александра Брейгина». Инициатива губернатора Алексея Текслера актуальна и социально значима, считает президент объединения «Союзпищепром» Александр Берестов. На предприятиях «Фортума» работникам выплачивают поощрение в размере 5 тыс. рублей за прохождение вакцинации против COVID-19.



Жители Челябинской области могут взять по выходному дню после каждого этапа вакцинации. Сейчас Челябинская область занимает третье место в России по темпам использования вакцины. Всего в регионе задействовано в проведении вакцинации свыше 60 медицинских организаций, развернуто 126 прививочных пунктов. Продолжают работать выездные бригады вакцинации в торгово-развлекательных центрах, вузах, на предприятиях, маломобильные граждане могут поставить прививку на дому. Южный Урал стал одним из первых регионов в стране, где начали проводить вакцинацию в садовых товариществах.