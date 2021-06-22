Главный эпидемиолог Челябинской области оценил шанс заразиться коронавирусом от привитого человека

И призвал не бояться новых вакцин

В регионе все больше желающих сделать прививку от коронавируса. Вместе с этим растет число страхов, связанных с вакцинацией. Часть из них мы развеяли ранее, а сегодня расскажем, можно ли заразиться коронавирусом от привитого человека. На этот вопрос журналиста ИА «Первое областное» ответил главный эпидемиолог Челябинской области Александр Выгоняйлов.

«Нет, заразиться от привитого человека нельзя. Ни одна из трех вакцин, которые применяются для вакцинации в Челябинской области, не содержит цельного вируса. А раз нет источника заражения, значит, и заразиться нельзя», — категоричен Александр Выгоняйлов.

Так, «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V») содержит только фрагменты генетического материала SARS-CoV-2. Вакцина «ЭпиВакКорона» — искусственно синтезированные фрагменты белка. А «КовиВак» включает в себя инактивированный, то есть убитый, антиген коронавируса.

По словам медика, чаще всего коронавирус передается воздушно-капельным путем от больного человека к здоровому. Также сохраняется вероятность заражения воздушно-капельным путем в помещении, где находился больной человек. Вирус может какое-то время сохранять жизнеспособность на поверхностях различных предметов. Однако этот путь заражения срабатывает реже.

«Не нужно бояться, что привитый родственник принесет в семью коронавирус. Прививаться нужно, тем более тем, у кого в семье есть лица с медотводом от прививки. Например дети. Сегодня мы не прививаем людей до 17 лет, а между тем болеют коронавирусом все», — заявил Выгоняйлов.

Напомним также: на этой неделе глава Челябинской области Алексей Текслер привился от коронавируса «Спутником V».



Кстати, в минувшие выходные мобильные бригады медиков по всей Челябинской области привили от коронавируса 1786 южноуральцев. До этого число привитых за выходные практически не превышало тысячи человек. Так что последнюю явку на вакцинацию можно назвать рекордной.

