«Чем старше организм, тем легче»: челябинский врач оценил вероятность побочных реакций после прививки от коронавируса

Дмитрий Прокопьев ответил на вопросы, которые волнуют южноуральцев

С начала вакцинации против коронавируса в челябинской поликлинике № 8 привились более семи тысяч южноуральев. Главврач клиники Дмитрий Прокопьев переболел новой инфекцией в легкой форме, но и он не стал отказываться от прививки. О своем выборе и о вакцинах, которые применяют в Челябинске, руководитель поликлиники № 8 рассказал журналистам медиахолдинга «Первый областной».

— Нужно ли переболевшим ковидом ставить прививку?

— В инструкциях ко всем имеющимся сейчас вакцинам сказано, что наличие антител не является противопоказанием к постановке прививки. Более того: все врачи и врачи-инфекционисты сходятся во мнении, что таким людям уже через четыре-шесть месяцев следует прививаться. Я и сам переболел коронавирусом в легкой форме. Но уже через два месяца в организме не было антител. Поэтому я решил привиться.

— Какую вакцину выбрать?

— Сейчас в Челябинске используют три вакцины: «Гам-Ковид- Вак» (он же «Спутник V»), «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Две последних, как правило, применяют для вакцинации на дому маломобильных нетранспортабельных пациентов, потому что эти вакцины хранятся при температуре +4...+8. А «Спутник V» — замороженная вакцина, ее транспортировка затруднена из-за необходимости соблюдать холодовую цепочку. Поэтому «Спутником V» мы чаще прививаем в поликлиниках и в мобильных пунктах вакцинации. Конечно, вакцинация является добровольной и вы имеете право выбрать вакцину, но по наличию. Например, в нашей поликлинике № 8 на сегодняшний день есть только «Спутник V». И я тоже привит «Спутником V».

— Может ли вакцинация вызвать бесплодие?

— Как врачи мы выступаем за доказательную медицину. Из соображений гуманности эксперименты на женщинах и на детях не проводятся, но уже проводились эксперименты на мышах — они родили здоровое потомство. Никакая прививка не может повлиять на детородность.

— Переболевшие переносят прививку легче?

— Мы, к сожалению, такой корреляции не наблюдаем. Побочная реакция — это нормальная реакция организма на введение любой вакцины, не только коронавирусной. Мы видим: чем старше организм, тем легче переносится эта вакцина. Но опять же всё очень индивидуально.

— Какие антитела надежнее: после болезни или после прививки?

— Естественные антитела вырабатываются во время болезни. Мы сейчас четко понимаем, что самая продолжительная и мощная выработка антител наблюдается у пациентов со средней степенью тяжести перенесенной болезни. Но и они уходят через четыре-шесть месяцев.

Искусственные антитела, то есть антитела, которые вырабатываются после вакцинации, вырабатывают более специфический иммунитет. По словам разработчиков вакцины, он сохраняется примерно год. И мы видим снижение такого иммунитета после года.

По словам Прокофьева, уже на следуюущей неделе могут выйти рекомендации Министерства здравоохранения РФ о ревакцинации россиян, привившихся больше года назад.