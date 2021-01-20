Кампанию по вакцинации от коронавируса в Челябинской области высоко оценили в Москве

Работу, организованную региональным Минздравом, поставили в пример на заседании в Правительстве РФ

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко на заседании координационного совета при Правительстве РФ по борьбе с распространением COVID-19 рассказал о ходе вакцинации от коронавирусной инфекции в стране. В своем докладе министр назвал Челябинскую область в числе лидеров по организации процессов вакцинации.



«Хочу отметить хорошую работу по вакцинации в Челябинской области. Они действительно четко организовали работу. Доведены все стандартные операционные процедуры по организации медицинской помощи, которые позволяют минимизировать временные затраты непосредственно при получении данного вида услуг», — сказал Михаил Мурашко.



Напомним, что в Челябинскую область уже поступило 11 800 доз вакцины от коронавируса. В числе первых прививки получают представители группы риска: медицинский персонал, социальные работники, учителя, полицейские, волонтеры, а также жители старше 65 лет.



«С момента поступления в область первой партии вакцины в нашем регионе четко выстроены все логистические цепочки, доставка до медицинских учреждений. Налажены процессы по проведению процедуры вакцинирования на местах, формированию списков желающих привиться. Мы ежедневно находимся на связи с федеральным центром и отрабатываем все поставленные задачи», — прокомментировал Юрий Семенов, министр здравоохранения Челябинской области.



Накануне губернатор Алексей Текслер в эфире телеканала «Россия 24» рассказал о планах правительства Челябинской области в части вакцинальной кампании. Он отметил, что до конца февраля в область поступит 152 тысячи доз вакцины. Прививки также смогут поставить работники крупнейших предприятий, откроются вакцинальные пункты в вузах Челябинска и Магнитогорска. А уже с 1 февраля на портале госуслуг заработает сервис, который позволит через личный кабинет зарегистрироваться на вакцинацию всем желающим.

