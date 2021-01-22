Среди заболевших коронавирусом в Челябинской области снова есть школьники

Всего заболевание диагностировали 293 южноуральцам

В Челябинской области еще 293 местных жителя заболели новой коронавирусной инфекцией, в их числе два школьника. Всего в регионе зафиксировано 42 тысячи 654 случая заражения COVID-19.

Из региональных госпиталей за сутки выписаны 373 пациента, всего от коронавируса вылечились 28 тысяч 641 человек. Лечение продолжают 12 тысяч 406 местных жителей.

«За прошедшие сутки умерло 16 человек: от COVID-19 — 11 человек, от других причин — 5 человек», — сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Челябинской области.

За время пандемии в регионе провели 1 330 965 тестов на коронавирус, 21 января было сделано 9 124 исследования.

В Челябинской области все еще действует масочный режим, в местах общественного пользования необходимо соблюдать социальную дистанцию. Кроме того, пожилым людям рекомендуют оставаться дома.

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