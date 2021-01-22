Госпиталь ветеранов в Челябинске закрывает ковидную базу

С февраля он будет работать по своему профилю

К 1 февраля Челябинский областной госпиталь ветеранов войн, где развернута ковидная база, вернется к обычному режиму работы. Такое поручение дала первый вице-губернатор региона Ирина Гехт в ходе традиционного брифинга по коронавирусу.

«Это принципиальная позиция, поскольку это госпиталь ветеранов. С 1 февраля он должен начать работать в плановом режиме», — подчеркнула Ирина Гехт.

Кроме госпиталя ветеранов войн в плановую медицину вернутся ГКБ № 11 Челябинска, ГКБ № 1 Копейска, больница в Каслях, 120 коек в Сатке, Центр охраны материнства и детства и ГКБ № 3 в Магнитогорске, база долечивания в Миасском, больница в Увелке, Катав-Ивановске, Трехгорном, Златоусте и психоневрологическая больница в Магнитогорске.

На данный момент свободный коечный фонд региона составляет 35%. Скорость возвращения ковидных баз в плановую медицину будет зависеть от темпов вакцинации населения. В Челябинской области уже привиты 11 тысяч 823 человека. В основном это люди, чья профессия связана с риском заражения. На этой неделе начали массово прививать трудовые коллективы крупных промышленных предприятий. С февраля вакцинация будет доступна всем.