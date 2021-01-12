Все о коронавирусе в Челябинске на 12 января: поблажки для общепита и закрытие ковидных баз

Последние новости о коронавирусе в Челябинской области на раннее утро 12 января 2021 года

Морозные новогодние праздники не располагали к частым прогулкам. Даже в гости челябинцы выбирались редко. В том числе и поэтому коронавирус на Южном Урале начал сдавать. Каждый день в области регистрируют меньше 300 случаев заражения новой инфекцией.

На рост статистики не повлияло даже массовое тестирование южноруальцев на коронавирус, которое во время зимних каникул проводили в крупных ТРК региона. По данным Минздрава области, около восьми тысяч южноуральцев добровольно сдали ПЦР-тест. В той же Сатке, к примеру, каждый десятый получил положительный результат. Сводные данные по другим городам еще не готовы.

Между тем в области отменили одно из важных коронавирусных ограничений — барам и ресторанам опять разрешили принимать и кормить гостей по ночам. Правда, пока без культурной программы.

Также власти Челябинской области заявили о закрытии трех ковидных баз в Карталинской горбольнице, в Еткуле и в Долгодеревенском. Все эти стационары возвращаются в плановую медицину.

В праздники переболевшие коронавирусом южноуральцы продолжали делиться ковидной плазмой. Биоматериал доноров помогает врачам спасать самых тяжелых больных. А для ВИЧ-инфицированных людей (они имеют повышенный риск тяжелого течения болезни) открыта онлайн-консультация по вопросам коронавируса.

Это все о коронавирусе в Челябинской области на ранее утро 12 января 2021 года.