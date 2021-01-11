Бары и рестораны снова могут работать после 23 часов в Челябинской области

Запрет, действовавший до 10 января, снят

Заведения общепита Челябинской области снова смогут кормить гостей после 23 часов. Запрет, введенный с 1 декабря по 10 января по распоряжению губернатора Алексея Текслера, истек. Вводили его для того, чтобы избежать распространения коронавируса в регионе. Информацию о том, что бары и рестораны снова могу работать в ночное время, подтвердили в правительстве Челябинской области.

«В Челябинской области прекратило действие ограничения на оказание гражданам услуг общественного питания с 23:00 до 6:00. Напомним, оно действовало с 1 декабря 2020 года по 10 января 2021 года», — гласит сообщение пресс-службы правительства региона.

Тем не менее про корпоративы все же стоит пока забыть. Власти продлили запрет на проведение массовых мероприятий.