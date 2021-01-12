В Челябинской области еще 289 человек заразились COVID-19

За сутки от коронавируса скончались 15 человек

В Челябинской области за сутки новой коронавирусной инфекцией заразились еще 289 человек, в их числе — три школьника. Всего на территории региона зафиксировано 13 343 человека с диагнозом COVID-19. За время пандемии из медицинских учреждений выписано 24 888 выздоровевших пациентов.

«За прошедшие сутки умерло 15 человек: от COVID-19 — 9 человек, от других причин — 6 человек», — сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Челябинской области.

К 12 января на территории региона провели 1 260 532 исследования ИФА и ПЦР на COVID-19, за прошедшие сутки было сделано 4335 тестов.

Южноуральцам напоминают, что на территории области действует масочный режим, а также правила социального дистанцирования. Людям старше 65 лет рекомендуют оставаться дома и соблюдать режим самоизоляции.

Во вторник, 12 января, также появилась информация о скоропостижной смерти челябинца после повторного заражения коронавирусом. Об этом стало известно со слов родственников умершего. Официально факт повторного заражения власти не подтверждают, ссылаясь на медицинскую тайну диагноза.