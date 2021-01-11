Новый штамм коронавируса успели завезти в Россию из Великобритании

Пока зафиксирован только один случай заражения новым видом инфекции

Новый британский штамм коронавируса уже завезли в Россию, несмотря на то что авиасообщение с Великобританией было прекращено почти сразу же, как только новый вид инфекции был выявлен. Об этом в одном из интервью на телеканале «Россия 1» сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Отвечая на вопрос о том, сколько случаев завоза нового штамма в Россию было обнаружено, Анна Попова рассказала, что в ходе тщательного обследования всех прибывших из Великобритании новый вид коронавируса был обнаружен только у одного человека.

«При этом он чувствовал и чувствует себя хорошо, у него не было никаких симптомов, он уже не выделяет этот вирус. По нашим данным, тест-системы, которые действуют в РФ для ПЦР-диагностики, обнаруживают этот вирус, и вакцины, которые сегодня зарегистрированы в РФ, абсолютно точно защищают от этого вируса. Он не стал более опасным, он не вызывает более тяжелого течения, но он, скорее всего, более заразен, более контагиозен. То есть один человек может заразить большее количество, чем предыдущий вариант»,— рассказала глава Роспотребнадзора.

Как отметила Анна Попова, с конца ноября по 22 декабря, когда авиасообщение было прекращено, из Великобритании в Россию прибыло около семи тысяч человек, и все они были протестированы.

Напомним, новый штамм коронавируса был выявлен в Великобритании в середине декабря 2020 года. Как отмечают ученые, коронавирус мутировал и стал более заразным, чем прежде. В связи с этим ряд стран почти сразу прекратил с Англией авиасообщение.