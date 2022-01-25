Врач рассказала, как уберечься от тяжелого течения COVID-19 челябинцам с ВИЧ и туберкулезом

﻿Марина Лехляйдер рекомендовала пациентам вакцинироваться и носить маски

Эпидемическая ситуация с приходом нового штамма коронавируса — «омикрона» — усложняется по всей стране. Особенно четко тенденцию к росту случаев инфицирования COVID-19 отмечают в госпитале Челябинского областного клинического противотуберкулезного диспансера, в котором лечение получают в том числе пациенты с туберкулезом и ВИЧ-инфекцией. Как рассказала главный врач учреждения Марина Лехляйдер, болезнь у них протекает тяжелее, если они не сделали прививку.

«Люди с туберкулезом и ВИЧ-инфекцией, безусловно, болеют тяжелее, особенно если пациент не принимает антиретровирусную терапию. Среди пролеченных в нашем госпитале пациентов в сентябре — октябре вакцинированных от COVID-19 приходилось 1,5—1,8%, а течение болезни у привитых значительно легче, даже при наличии сопутствующих заболеваний», — привела данные главный врач Челябинского областного клинического противотуберкулезного диспансера Марина Лехляйдер.

По словам врача, пациентам с ВИЧ и тем, у кого туберкулез вышел из активной фазы, прививаться нужно обязательно. У больных этих категорий нет никаких противопоказаний для прививки, и часто вакцинация — это единственный шанс для них сохранить свое здоровье и даже жизнь.

«Вакцинируясь, вы не только сохраните свое здоровье, но и избежите многих неудобств, связанных с QR-кодами и допусками в различные учреждения. Вакцинация и соблюдение мер личной предосторожности — единственные способы остановить пандемию COVID-19», — отметила Марина Лехляйдер.

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