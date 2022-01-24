В Челябинской области выявлены около 20 случаев «омикрона»

Региональный Роспотребнадзор рассказал о результатах последних тестов

Роспотребнадзор продолжает получать положительные результаты тестов на «омикрон» из лаборатории в Тюмени. Новый штамм коронавируса выявлен почти у двух десятков южноуральцев. Об этом Первому областному информагентству в понедельник, 24 января, рассказала первый заместитель руководителя Роспотребнадзора по Челябинской области Светлана Лучинина.

«Мы продолжаем отправлять тесты на секвенирование в Тюмень и продолжаем получать положительные результаты. „Омикрон“ выявлен почти у двух десятков южноуральцев. Роспотребнадзор работает с этими пациентами: проводит эпидрасследование и выявляет контактных», — говорит Светлана Лучинина.

По словам Светланы Лучининой, выявлять «омикрон» необходимо, чтобы понять, насколько активно циркулирует этот штамм коронавируса, и подсчитать его удельный вес среди всех случаев заражения. Благодаря работе по генетическому типированию уже известно, что уханьский штамм больше не встречается на территории Челябинской области, а штамм «дельта», напротив, широко распространен. И это важно для эпидемиологов.

«Так как „омикрон“ очень контагиозный, заразный, мы рекомендуем соблюдать более жесткий карантин. Например, при выявлении коронавируса в школе на изоляцию теперь уходят не соседи по парте, а весь класс. Если в школе несколько случаев заражения в разных классах, закрываем всю школу. Для контактных взрослых, которым сложно изолироваться от семьи, выделены специальные боксы в челябинской городской больнице № 8», — рассказала Светлана Лучинина.

Эксперт заметила, что в Тюмень отправляют не все анализы, давшие положительный результат на ковид, а только те, которые представляют интерес для эпидемиологов и науки. Например, биоматериал вакцинированных больных, больных с тяжелым и нетипичным течением болезни, а также пробы из семейных очагов заражения.

Для врачей и пациентов, по словам Светланы Лучининой, определение штамма значения не имеет, так как коронавирус лечат по общим схемам.

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