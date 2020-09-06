Врач-психиатр скончалась от коронавируса в Миассе

Женщина была не только настоящим профессионалом, но и отзывчивой к пациентам.

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Ещё один медик скончался от коронавируса в Челябинской области. Инфекция не пощадила 42-летнюю врача-психиатра из Миасса. Об этом сегодня, 6 сентября, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области.

Известно, что женщина в 2001 году закончила Челябинскую государственную медицинскую академию. Прошла не только магистратуру, но и интернатуру, и ординатуру на кафедре психиатрии, психотерапии, наркологии и медицинской психологии.

«Осознанно выбрала для себя специальность врача-психиатра, любила заниматься поиском и анализом всех составляющих психической болезни. В 2019 году талантливого и преданного своему делу врача назначили руководителем отдела по клинико-экспертной работе в „Городской больнице № 2 города Миасса“. Отзывчивый и мудрый доктор, профессионал, заслуживший огромное уважение как среди коллег, так и пациентов»,— рассказали в Минздраве.

Коллектив городской больницы, а также министерство здравоохранения выражают искренние соболезнования близким и родным доктора и скорбят вместе с ними.

Напомним, 18 августа стало известно о смерти 56-летнего врача-оториноларинголога в Магнитогорске. Он также скончался от ковидной пневмонии. Подробнее об этом можно узнать здесь.