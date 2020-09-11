Около двухсот миассцев осталось без работы из-за закрытия филиала агрофирмы «Ариант»

Сотрудники утверждают, что их заставляют уволиться по собственному желанию.

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В Миассе без работы остались почти 200 рабочих агрохолдинга «Ариант». Решение закрыть завод было принято собственником из-за нерентабельности, При этом рабочие заявляют, что это не сокращение, поскольку они вынуждены написать заявление по собственному желанию.



«На данный момент уже идет демонтаж, мы просто находимся на рабочем месте. Так как мы имеем право приходить еще на работу, мы приходим и сидим в раздевалках, потому что у нас нет работы, хозяин нас не обеспечивает работой»,— поделилась с «Первым областным» формовщик колбасных изделий ММК ООО «Агрофирма Ариант» Елена Попова.

На встречу с работниками не приехало руководство головного офиса. Для многих решение о закрытии стало буквально громом среди ясного неба. В числе таких рабочих машинист вакуум-упаковочной машины Сергей Исаев. Мужчина трудился на комбинате более 5 лет и не жаловался на зарплату или условия труда.

«Руководствуясь частью 2 статьи „Гарантии и компенсации работникам при ликвидации организации, сокращении численности или штата работников организации“ трудового кодекса России, уведомляем вас о том, что трудовой договор, от 13.03.19 будет расторгнут с вами по истечению двух месяцев с даты уведомления. Кредиты, семья, дети, все то же самое, все планы на будущее, буквально все рухнуло в один момент»,— пожаловался машинист вакуум-упаковочной машины ММК ООО «Агрофирма Ариант» Сергей Исаев.

Уведомления 3 сентября получили почти 200 человек. Однако бумага подписана задним числом, 3 августа, кроме того на ней нет печати, номера приказа или подписи руководителя. Согласно закону, коллектив официально должен ходить на работу с момента уведомления еще 3 месяца, иначе их могут уволить за прогул. Однако работникам предложили написать заявления по собственному желанию.

«Как правило работодатель уговаривает уволиться по собственному желанию, чтобы не платить компенсацию, такое давление не правомерно, если оно имеет место, то работник имеет право обратиться в прокуратуру, в государственною инспекцию труда», — подчеркнула юрист Полина Портянова.

Рабочие опасаются, что работодатель не выплатит зарплату за прошлый месяц, не рассчитается за дни простоя и оставит без компенсации, положенной при ликвидации. Ситуацию пытается решить директор миасского филиала «Арианта» Елена Попова. Она утверждает, что делает всё необходимое, чтобы трудоустроить тех, кто остался без работы.

«Конечно я переживаю за каждого человека. Я очень долгие годы с ними отработала, поэтому я и стараюсь максимально их устроить, и поверьте мне в Челябинске тоже обеспокоены этой ситуацией, завтра приезжает начальник отдела кадров, с предложениями вакансий, именно трудоустроить людей на „Агрофирму Ариант“»,— рассказала директор ММК ООО «Агрофирма Ариант» Елена Павлова.

Отметим, миасский мясокомбинат перешел в собственность агрофирмы «Ариант» в 2004 году и был дублёром производственной площадки в посёлке Фёдоровка. Заявления об увольнении уже подписали 5 работников, 100 человек были переведены в челябинское производство и теперь вынуждены каждый день преодолевать путь в 100 километров туда и обратно.

К ситуации миасского филиала уже подключилось главное управление по труду и занятости населения. По их словам, руководство «Арианта» нарушило сроки уведомлений и не известило о сокращении трудовую инспекцию. Предприятие также проверит прокуратура.