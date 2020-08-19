В Магнитогорске от ковидной пневмонии скончался лор-врач

Юрий Шерапалов работал в местном центре материнства и детства.

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Врач-оториноларинголог Юрий Шералапов погиб в Магнитогорске. Предварительной причиной смерти 56-летнего мужчины стала ковидная пневмония. О кончине медика сегодня, 18 августа, сообщили в региональном минздраве.



Известно, что Юрий Шерапалов скончался во вторник, 18 августа. В медицине 56-летний мужчина работал с 1989 года. Именно тогда погибший закончил челябинский медуниверситет, а затем на протяжении всей карьеры работал в магнитогорском «Центре охраны материнства и детства».

«По предварительным данным сопутствующие заболевания серьёзно осложнила ковидная пневмония, что и стало причиной смерти. Вся его профессиональная жизнь была связана с детской больницей, оказанием экстренной и плановой медицинской помощи маленьким пациентам. Замечательный человек, профессионал с большой буквы, отзывчивый коллега — таким он останется в нашей сердцах»,— рассказали «Первому областному» в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области.

Министерство здравоохранения Челябинской области, а также центр координации деятельности медицинских организаций Магнитогорска, коллектив Центра охраны материнства и детства выразили соболезнования родным и близким погибшего. В организации, в которой работал Юрий Шерапалов, отметили, что он всегда был предан своему делу.

«Вся его жизнь — бесконечная преданность выбранному делу и служение маленьким пациентам. Он всегда был организованным, скромным, внимательно и трепетно относился к каждому ребёнку. Вся его профессиональная жизнь была связана с детской больницей, оказанием экстренной и плановой медицинской помощи детям. Юрий Николаевич всегда делился с коллегами своим большим опытом и профессиональным мастерством»,— рассказали «Первому областному» представители центра охраны материнства и детства.

Отметим, что центр материнства и детства стал одним из первых медучреждении области, вернувшимся к своему обычному профилю после переформатирования под ковидные базы. Решение об обратном перепрофилировании было принято на уровне областного правительства, поскольку по данным оперативного штаба заболеваемость COVID-19 идёт на спад.