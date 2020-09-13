Пятилетний ребёнок скончался во время празднования свадьбы

Малыш резвился на столе.

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Трагический случай произошёл на прошлой неделе в одном из отелей неподалёку от Чикаго, США. Во время празднования свадьбы пятилетний ребёнок получил тяжёлую травму и впоследствии скончался, сообщает издание New York Post.

Несчастный случай произошёл в отеле Drake Hotel в Оук-Брук. Пока родители малыша развлекались на торжестве, он решил порезвиться на одном из столов. И, когда захотел спуститься, то, чтобы не потерять равновесие, схватился за край стола. А это оказалась каменная столешница. В результате предмет упал прямо на голову ребёнка и нанёс ему тяжёлые травмы.

«Мальчик незамедлительно был доставлен в одну из местных больниц. Но врачи не смогли ему помочь, и в скором времени малыш скончался»,— передаёт издание слова местного отдела полиции.

Администрация отеля очень опечалена данным происшествием и выразила родителям погибшего искренние соболезнования. Однако в рамках конфиденциальности раскрывать подробности, кроме тех, что озвучила полиция, в отеле не стали.

Один из местных фондов решил поддержать убитую горем семью и объявил о сборе средств в размере 10 тысяч долларов. Всего за два дня почти треть суммы была уже на счету.