В районной больнице Аши скончались ещё два медика

По данным челябинских СМИ, они лечились в инфекционном отделении.

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В районной больнице в Аше Челябинской области скончались ещё два медика. Ранее там же скончалась врач-невролог с предварительным диагнозом COVID-19. Информацию о смерти медиков сайту «Первый областной» подтвердили в пресс-службе регионального Минздрава, однако причина смерти пока выясняется.

«Информация по двум медикам, одна из которых — действующий медицинский работник, вторая — вышедшая на пенсию, умерших в разное время, о патоморфологических исследованиях не поступала, соответственно, делать выводы о точном диагнозе смерти мы пока не можем. Все летальные случаи находятся на особом контроле Министерства здравоохранения Челябинской области, по ним проходят отдельные тщательные разборы с областными специалистами»,— сообщила пресс-секретарь регионального Минздрава Марина Сергеева.

По сообщениям челябинских СМИ, обе женщины работали в инфекционном отделении больницы и, по предварительным данным, были заражены коронавирусом. Смерть наступила от других причин, COVID-19 был сопутствующим заболеванием.

Напомним, в октябре 2020 года предположительно от коронавируса скончалась руководитель медицинского подразделения в городе Миньяр. Женщине было всего 57 лет. Как сообщали в пресс-службе Минздрава Челябинской области, во время пандемии медик работала в отделении внебольничных пневмоний.