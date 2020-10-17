Два медика в Челябинской области скончались от коронавируса

Одна из скончавшихся была награждена медалью Луки Крымского Указом Президента Российской Федерации.

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Сразу два медицинских работника умерли от коронавирусной инфекции в Челябинской области. В региональном министерстве здравоохранения рассказали, какими были профессиональные пути и достижения медиков.

«На 58-м году жизни скончалась врач-невролог из Ашинского района, руководитель медицинского подразделения в городе Миньяр. Во время пандемии работала в отделении внебольничных пневмоний. На своём посту проявляла себя как добросовестный, требовательный и очень внимательный руководитель»,— рассказали в ведомстве.

Также от COVID-19 умерла 58-летняя старшая медицинская сестра инфекционного отделения челябинской городской больницы № 8. Известно, что она одна из первых включилась в борьбу с коронавирусной инфекцией и по Указу Президента Российской Федерации Владимира Путина была награждена медалью Луки Крымского.

Медсестрой женщина проработала почти 40 лет, начав профессиональный путь с 1981 года в медсанчасти ЧТЗ в первом инфекционном отделении холерного госпиталя. В 2005 году её назначили старшей медицинской сестрой первого инфекционного отделения горбольницы № 8.

«При ее личном участии отделение с достоинством пережило несколько серьезных вспышек инфекционных заболеваний. Добрый, отзывчивый человек, профессионал, душой радеющий за свое дело, наставник молодых специалистов, мать троих детей и бабушка четверых внуков. Ее любили и уважали и пациенты, и коллеги»,— добавили в пресс-службе минздрава.

Ведомство выражает искренние соболезнования родным и близким медиков.