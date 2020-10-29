Шесть человек умерли от коронавируса в Челябинской области

Инфекция подтвердилась ещё у 151 жителя региона.

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До 19 955 человек возросло число больных коронавирусом в Челябинской области. Согласно статистике министерства здравоохранения региона, на Южном Урале за сутки выявили ещё 151 заражённого, два из которых — школьники. Всего на текущий момент COVID-19 болеют 4 383 жителя области.



«За прошедшие сутки выписаны 63 человека. Всего 14 902 пациента выздоровели и выписаны из больниц. Проведено всего исследований за время пандемии методами ИФА и ПЦР на COVID-19 — 791 655. За прошедшие сутки — 7 628 тестов. Классов в Челябинской области, закрытых по предписанию Роспотребнадзора по выявленным случаям COVID-19, — 0», — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе Министерства здравоохранения Челябинской области.

Шесть человек с коронавирусом умерли в Челябинской области за минувшие сутки. Ещё у одной скончавшейся — 82-летней пациентки — инфекцию зафиксировали в качестве сопутствующего заболевания.

«За прошедшие сутки умерли 7 человек. От COVID-19: пациент, 77 лет; пациентка, 70 лет; пациент, 48 лет; пациентка, 82 года; пациент, 73 года; пациент, 71 год. От других причин: сахарный диабет, атеросклероз аорты и коронарных артерий, ковид сопутствующий — пациентка, 82 года», — добавили представители минздрава.

По воскресенье, 1 ноября, в регионе действует режим повышенной готовности. Также по всей России действует обязательный масочный режим в местах массового скопления людей. По всем вопросам о коронавирусе в Челябинской области работает горячая линия минздрава: 8 (351) 240-15-16.