В Челябинской области за сутки от коронавируса умерли пять человек

За сутки инфекцию обнаружили ещё у 179 южноуральцев.

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Ещё 179 новых случаев коронавируса, два из которых — у школьников, выявлены в Челябинской области за минувшие сутки. По информации оперативного штаба Минздрава России по Челябинской области, на утро четверга, 5 ноября, в регионе выявлены 21 142 человека с COVID-19.



«Больных COVID-19 — 5 006 человек. За прошедшие сутки выписан 51 человек. Всего 15 423 пациента выздоровели и выписаны из больниц. Проведено всего исследований за время пандемии методами ИФА и ПЦР на COVID-19 — 839 314. За прошедшие сутки — 7 991 тест. Классов в Челябинской области, закрытых по предписанию Роспотребнадзора по выявленным случаям COVID-19, — 0»,— рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе Министерства здравоохранения Челябинской области.

За минувшие сутки скончались семь человек с диагнозом COVID-19. Пять из них умерли непосредственно от коронавируса, ещё для двоих инфекция стала сопутствующим заболеванием.

«За прошедшие сутки умерло 7 человек. От COVID-19: пациентка, 78 лет; пациент, 84 года; пациент, 61 год, пациентка, 86 лет; пациентка, 72 года. От других причин: ВИЧ-инфекция, ковид сопутствующий — пациент, 61 год; нефросклероз, постинфарктный кардиосклероз, ковид сопутствующий — пациент, 71 год»,— добавили представители минздрава.

Добавим, на территории региона и всей страны введен обязательный масочный режим. Помимо прочего, южноуральцы должны соблюдать социальную дистанцию, а пожилым людям рекомендуют оставаться на самоизоляции. По всем вопросам о COVID-19 в регионе действует горячая линия минздрава: 8 (351) 240-15-16.