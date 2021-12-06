Эпидемиолог заявил об эффективности существующих прививок от коронавируса против штамма «омикрон»

Что известно о новой мутации COVID‑19 и как челябинцам защититься от заражения

«Биологический материал от пассажиров исследуется в двух научно-исследовательских лабораториях. Информация о штаммовой принадлежности коронавирусной инфекции устанавливается»,

— рассказали журналистам РБК в Роспотребнадзоре РФ.

«Вероятность того, что штамм „омикрон“ вытеснит доминирующий сейчас в России вариант „дельта“, очень высока. То, что мы видим в ЮАР, свидетельствует об очень быстром вытеснении „дельты“ „омикроном“. Поэтому высока вероятность, что смешанной волны не будет. Скорее всего, за эти два месяца „омикрон“ вытеснит „дельту“ и будет доминировать»,

— рассуждает кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков.

«Штамм „омикрон“ — уже 15-я разновидность коронавируса. И необычен он тем, что мы не видим его предшественника. Все ждали мутацию штамма „дельта“, а пришла совершенно другая разновидность вируса. Она вызывает более легкое течение болезни. Зато риск заразиться ковидом повторно при встрече с „омикроном“ выше»,

— рассказал ИА «Первое областное» врач-эпидемиолог, кандидат медицинских наук Александр Выгоняйлов.

«Это естественно, ведь вирус мутирует, чтобы иметь возможность циркулировать дальше. Но бороться с ним можно при помощи вакцинации. Штамм „омикрон“ содержит несколько десятков мутаций в последовательности белков, а всего их у вируса около 1,5 тысячи. Это значит, любая вакцина от коронавируса снижает риск заражения. Поэтому очень важно поддерживать высокий титр антител — прививаться от коронавируса и в условиях пандемии каждые полгода проходить ревакцинацию»,

— говорит Александр Выгоняйлов.