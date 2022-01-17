Челябинский эпидемиолог ответил на главные вопросы об «омикроне»

По каким симптомам распознать новый штамм коронавируса и защититься от заражения, рассказал врач-эпидемиолог Александр Выгоняйлов

«Омикрон» — это очередной вариант коронавируса, который по сравнению с первым уханьским штаммом имеет около 50 мутаций (изменений последовательности в своей белковой структуре). 30 из них приходится на S-белок («шип»), с помощью которого вирус присоединяется к клеткам человека. «Омикрон» распространяется воздушно-капельным путем при контакте с заболевшими коронавирусом и людьми, находящимися в конце инкубационного периода, который при «омикроне» крайне короток»,

— рассказал Александр Выгоняйлов.

«Фактически за два дня до появления первых симптомов заболевания и практически через один-два дня после заражения человек уже становится источником инфекции. Это создает условия для взрывного роста заболеваемости»,

— пояснил Александр Выгоняйлов.

«15-20% тех, кто заразится новым штаммом, будут переболевшие коронавирусом и вакцинированные. Но есть хорошая новость. Хоть „омикрон“ и „уходит“ от антител, на защиту здоровья встанет клеточный иммунитет. Он подключается, когда человек уже заражен. Этим и объясняется более легкое течение инфекции у переболевших, вакцинированных и своевременно ревакцинированных»,

— продолжает Александр Выгоняйлов.

«Фактически те же жалобы, что и раньше, только их частота и последовательность возникновения немного отличаются. Как это ни странно у переболевших и вакцинированных все будет начинаться с чихания и насморка, хотя в самом начале пандемии этот симптом встречался лишь в 3% случаев. При уханьском штамме у 90% пациентов коронавирус протекал с температурой. При „омикроне“ она будет только у 60% непривитых, а среди переболевших и вакцинированных этот симптом может встречаться в 30% случаев»,

— уточнил Александр Выгоняйлов.

«Такое вот легкое „ОРВИ“, которое не всегда заканчивается легко. При этом человек чихает и гораздо больше возбудителей инфекции выделяется во внешнюю среду, чем при кашле. Все это накладывается на короткий инкубационный период, из-за чего возможен взрывной рост заболеваемости»,

— добавил Александр Выгоняйлов.

«Несмотря на то, что привитые тоже будут болеть, протекать все будет легче. По непривитым и ранее не болевшим данные неоднозначные. В этой группе регистрируются и летальные исходы. Количество заболевших ожидается больше, потому что интенсивность эпидпроцесса гораздо выше. Соответственно потребность в медицинской помощи тоже будет возрастать. Не исключено, хотя пока мы не можем четко прогнозировать, что потребность в коечном фонде будет выше, чем в предыдущие подъемы заболеваемости»,

— предположил бывший внештатный эпидемиолог регионального Минздрава Александр Выгоняйлов.

«Если у вас приближается срок для повторной вакцинации (это шесть месяцев с даты последней прививки), нужно сделать прививку. Раньше, через три-четыре месяца, делать это нет необходимости, потому что иммунитет непрерывно подстегивать невозможно»,

— объяснил Александр Выгоняйлов.

«Омикрон», первый случай заболевания которым выявили в Челябинской области , отличается от предшественников высокой скоростью распространения, коротким инкубационным периодом, умением «уходить» от защитных антител и специфическими особенностями течения болезни. Об этом Первому областному информационному агентству в понедельник, 17 января, рассказал бывший главный эпидемиолог Минздрава Челябинской области, кандидат медицинский наук Александр Выгоняйлов.При уханьском и дельта-штамме зараженный человек, по словам эпидемиолога, становится источником инфекции в конце инкубационного периода. Обычно он доходит до 14 дней. Но не в случае с «омикроном». Александр Выгоняйлов говорит, что вспышка в ЮАР показала: у нового штамма инкубационный период сокращен до трех-четырех дней.Еще одна особенность «омикрона» — способность эффективнее «уходить» от антител. В этом новому штамму помогают те самые 30 мутаций в «шипе». Основной мишенью для вируса по-прежнему будут люди, не сделавшие прививку. Но и вакцинированным, а также переболевшим расслабляться не стоит.Как и при других штаммах коронавируса, заболевание при «омикроне» способно протекать бессимптомно. При этом зараженный человек будет распространять инфекцию дома, на работе и в общественных местах, не подозревает об этом. В остальных случаях для нового типа ковида характерны знакомые всем симптомы.Врач отмечает, что этим заболевание и коварно. Поэтому любые жалобы респираторного характера должны быть поводом для обращения к врачу. Среди них Александр Выгоняйлов перечислил головную боль, насморк, усталость. Только потом при заражении «омикроном» появляется температура, причем небольшая. Диарейный синдром, встречавшийся при «дельте», проявляется в меньшем проценте случаев.Поставить диагноз «коронавирус» без ПЦР-теста, на основании только клинических проявлений, и тем более определить, каким штаммом он вызван, нельзя. Поэтому у челябинцев, по мнению эпидемиолога, должно быть четкое понимание: «Если у меня появились жалобы, связанные со здоровьем: головная боль, кашель, насморк, а тем более температура, то это повод вызвать врача на дом».В качестве безусловно эффективного метода защиты от новой инфекции и нового штамма эпидемиолог называет вакцинацию. Также он призывает соблюдать неспецифические меры профилактики. Это уже привычные всем масочный режим, социальная дистанция и частое мытье рук.По словам эпидемиолога, жители Челябинской области еще успевают поставить прививку. С учетом официально выявленного первого случая «омикрона» в регионе, у южноуральцев есть фора в неделю-полторы. После чего, как выразился Александр Выгоняйлов, начнется гораздо более крутой рост заболеваемости, чем был при «дельте». Об этом уже говорит статистика заражений в центральных городах России.Уровень защиты у людей, прошедших полный цикл вакцинации и привившихся повторно, как отметил Александр Выгоняйлов, выше, чем у неревакцинированных. Главное — соблюдать сроки.

В Челябинской области первый случай «омикрона» подтвердили 17 января. Его выявили у беременной женщины и факт заражения подтвердила лаборатория Тюмени. Ранее главный терапевт Челябинской области Анна Мищенко рассказала, опасен ли «омикрон» для привитых от коронавируса, а главный детский инфекционист региона Рафия Бабик заявила, что «омикрон» приведет к всплеску коронавируса среди детей.

Врач-инфекционист горбольницы № 8 Екатерина Стенько, Южному Уралу была дана фора для подготовки больниц к наплыву пациентов и своевременной вакцинации. Она необходима, чтобы защитить себя и детей и, в случае с ревакцинацией, подстегнуть иммунитет, который по истечении полугода ослабевает. Значение титров антител при этом не имеет значения.

В Челябинской области ожидают новую волну коронавируса к концу января. В регионе готовы развернуть дополнительные ковидные койки, если появится такая необходимость. Тем временем коллективный иммунитет к коронавирусу в Челябинской области достиг 57,6%. Южноуральцы начали активнее делать прививки, выйдя с новогодних каникул.

Пациентов с коронавирусом и ОРВИ на Южном Урале начали выборочно тестировать на «омикрон» в декабре 2021 года. Новый штамм совсем недавно появился в России и обладает большой патогенностью. Как от него защититься, читайте на нашем сайте.

Челябинцев призывают не затягивать с обращением к докторам в пандемию. Важно начать лечение в первые семь дней болезни.