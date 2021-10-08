В Челябинской области началась платная вакцинация иностранцев от коронавируса

Иностранные граждане могут привиться за деньги «Спутником Лайт»

Челябинская область начала вакцинировать иностранцев от коронавируса. Прививки им делают в Челябинском областном кожно-венерологическом диспансере, сообщает в пятницу, 8 октября, пресс-служба Минздрава Челябинской области.

Студентов и рабочих-мигрантов из разных стран прививают от коронавируса однокомпонентной вакциной «Спутник Лайт». Обратиться за вакцинацией может любой желающий.





Одним из первых возможностью защитить себя от опасной инфекции воспользовался студент из Африки Яро Абубакар.

«Давно хотел поставить прививку. Как только узнал о такой возможности — согласился одним из первых. Многие сейчас в раздумьях: ставить ее или нет. Мой выбор — вакцинироваться, защитить себя. Я коронавирусом еще не болел, но болели мои знакомые и родные. Я видел, как им было плохо. Я не хочу, чтобы это опять повторилось. Хочу в этом году вернуться к прежней жизни, когда не было коронавируса», — говорит Яро Абубакар.

Желающие пройти вакцинацию иностранцы могут обратиться в Челябинский областной кожно-венерологический диспансер. Для всех иностранных граждан вакцинация проводится на платной основе. Вакцинация стоит около 750 рублей. Справки привившимся выдают уже на следующий день.

Вакцинация проходит в будние дни с 14:00 до 16:00 по адресу Яблочкина, 24. В медицинское учреждение можно позвонить по телефону 8-800-201-06-29.

Единственным надежным способом защитить себя от тяжелых последствий коронавируса остается прививка. Как в Челябинской области записаться на вакцинацию и где поставить прививку, читайте на сайте Первого областного информагентства.

Накануне в Снежинске ввели обязательную вакцинацию от ковида для педагогов и работников сферы услуг. А по всей Челябинской области с 18 октября вводится система допуска на массовые мероприятия по QR-кодам.

Читайте также: как получить антиковидный QR-код в Челябинской области и как долго он действует. Отвечаем на самые популярные вопросы по QR-кодам на Южном Урале.