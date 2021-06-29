В Челябинской области еще 179 человек заболели COVID‑19

Минздрав опубликовал сводку на утро 29 июня 2021 года

В Челябинской области за сутки новой коронавирусной инфекцией заболели 179 человек. На территории региона за весь период пандемии зафиксировано 66 тысяч 78 случаев COVID-19. 60 тысяч 790 местных жителей уже выздоровели, 2249 продолжают лечение. За сутки из ковидных госпиталей выписали 152 пациента, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.

«За прошедшие сутки от COVID-19 умерло 4 человека», — отметили в пресс-службе Минздрава Челябинской области.

Южноуральцам провели почти 2,5 миллиона исследований на коронавирус. За сутки сделали 7735 тестов.

Местных жителей приглашают поставить прививку от COVID-19. Как отметила первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт, дефицит вакцины региону не грозит.

Ближайшая массовая вакцинация в Челябинске пройдет в среду, 30 июня, в мультимедийном историческом парке «Россия — Моя история». Каждый, кто пройдет вакцинацию, получит пригласительный билет в исторический парк.

Главный эпидемиолог Челябинской области Александр Выгоняйлов оценил шанс заразиться коронавирусом от привитого человека. А главврач челябинской поликлиники № 8 Дмитрий Прокопьев развеял самые популярные мифы о вакцинации.