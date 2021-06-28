Дефицит вакцины от коронавируса Челябинской области не грозит — Ирина Гехт

Сложности прививочной кампании власти объясняют особенностями логистики препарата

Южноуральцы стали активнее прививаться от коронавируса. Одни боятся новых ограничений для непривитых, другие слушают голос разума и торопятся защитить себя в третью волну пандемии. Последних стало гораздо больше после того, как прививку поставил глава Челябинской области Алексей Текслер, а еще — обратился к работодателям с просьбой выделять всем привитым дополнительный выходной.

Из-за возросшего интереса к вакцине в прививочных кабинетах аншлаг, в пунктах мобильной вакцинации — тоже. Иногда медикам не хватает доз на всех желающих. На невозможность сделать прививку жалуются в Кыштыме и Снежинске. В минувшие выходные медики не смогли привить всех желающих в челябинском ТЦ «Кольцо». А портал «Госуслуги» предлагает свободные слоты для вакцинации не раньше июля. Но дефицит вакцины области не грозит. Об этом информационному агентству «Первое областное» рассказала первый вице-губернатор Ирина Гехт.

ВАКЦИНА ПОСТУПАЕТ КАЖДЫЕ ПЯТЬ ДНЕЙ

Чиновники уже не раз заявляли, что объемы поставки вакцины зависят от Минздрава России. Первоначально все три препарата: «Гам-Ковид-Вак», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак» — приходят в Челябинск, на Областной аптечный склад. Уже оттуда вакцину развозят по области кустовым методом. Например, сегодня машина везет вакцину на юг Челябинской области, завтра — в горнозаводскую зону. Из-за этого перебои с поставкой могут возникнуть на уровне отдельных городов и районов. Но из Москвы вакцина идет.

«Сегодня в Челябинскую область поступило 52 тысячи доз вакцины, которые направят во все медицинские организации. В некоторых запасы вакцины действительно были уже на исходе. Но критической картины нет. Надеемся, что теперь каждые пять дней мы будем получать новую партию, которая позволит нам сохранить растущие темпы вакцинации», — рассказала ИА «Первое областное» первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.

Сами медики отмечают, что предугадать, каким будет поток пациентов, решившихся сделать прививку, нельзя. В поликлиники сейчас приходят пациенты по записи и без записи, в результате — очереди большие, нервы накалены. И не все успевают привиться в часы работы прививочных кабинетов.

«Я советую все-таки записываться на прививку. Тогда вы будете точно знать, что вас примут. А если вам по какой-то причине нужно поставить прививку как можно быстрее, я советую прививаться по выходным в ТРК и в других точках массовой выездной вакцинации», — замечает пресс-секретарь Минздрава Челябинской области Марина Сергеева.

БЕЗ ДНЕВНИКА И БЕЗ СЕРТИФИКАТА

Из-за того, что поток пациентов слишком большой, поликлиники не всегда успевают вовремя выгружать данные о прививке на портал госуслуг. В идеале доступ к дневнику самонаблюдений, куда пациент вносит данные о своем самочувствии, должен открыться в этот же день. На деле того не происходит. Четверо наших читателей вакцинировались в прошлый вторник, 22 июня. ГКБ № 2 на Лесопарковой и ГКБ № 11 на Дзержинского внесли данные и открыли доступ к дневнику самонаблюдений к пятнице, 25 июня. А еще два пациента, поставившие прививку в ГКБ № 1, до сих пор не получили данных о своей вакцинации на «Госуслугах».

Впрочем, эта проблема не только южноуральская. Задержка выкладки данных наблюдается по всей России.

«В настоящее время наблюдается массовая задержка в передаче сведений между Минздравом РФ и ЕПГУ. Данная задержка оказывает влияние на получение данных по сертификатам вакцинации, включая задержку получения фаз вакцинации, а также недоступность в личном кабинете сертификата», — ответили нашему журналисту операторы портала «Госуслуги».

И это, кажется, может стать серьезной проблемой для тех, кто намерен в ближайшее время посетить другие регионы России. Например, в соседнем Башкортостане при посещении кафе и кинотеатров уже требуют справку о вакцинации. С 1 августа непривитым запретят заселяться в отели Краснодарского края. Причем туристов попросят предъявлять не справку из поликлиники, а QR-код электронного сертификата с портала госуслуг.

«В Челябинской области еще не вводились такие ограничения, которые предполагают, что человек должен предъявлять QR-код. Но если вы собираетесь в другой регион, где такие правила введены, обычной справки из поликлиники вам не хватит. Обязательно нужно иметь на руках электронный сертификат», — подтвердила первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.

КАК ПОЛУЧИТЬ СЕРТИФИКАТ И НАЙТИ QR-КОД

Сертификат о вакцинации формируется автоматически на портале «Госуслуги». Правда, для этого необходимо, чтобы привитый человек имел на портале подтвержденную учетную запись.

После первой прививки пациенту приходит письмо от «Госуслуг» с приглашением заполнить дневник самонаблюдений. Обычно письмо приходит в течение суток после прививки. Если вакцина однокомпонентная, в письме сразу будет ссылка на сертификат.

После второй прививки на портале появится активная ссылка на электронный сертификат. Документ составлен на русском и на английском языках.

Сертификат о вакцинации можно найти на:

— на «Госуслугах»;

— в приложении «Госуслуги СТОП Коронавирус» в Google Play или в App Store.

QR-код находится внизу сертификата о вакцинации. Для проверки достаточно считать его камерой смартфона — будут видны инициалы, несколько цифр паспорта и дата рождения.

Если сертификат не приходит, проверьте, есть ли у вас учетная запись на «Госуслугах». Если учетная запись есть, отправьте онлайн-жалобу. В ответ придут рекомендации по решению проблемы.

Если медики не внесли данные о прививке в единый национальный регистр, обратитесь в поликлинику, где проходила вакцинация. Также медики могли перепутать номер вашего СНИЛС. После исправления неточности сертификат появится на «Госуслугах».

ГДЕ СЕГОДНЯ СПРАШИВАЮТ QR-КОД

Без QR-кода нельзя попасть:

— в кафе и рестораны в Москве, Московской области, Башкортостана;

— на концерты, фестивали, спортивные соревнования в Нижегородской области, Карелии, Калининграде;

— в салоны красоты, фитнес-клубы и сауны Башкортостана;

— в гостиницы и санатории в Севастополе, Мурманске, Карелии, Краснодарском крае.

Некоторые страны также принимают российские сертификаты о прививке — туристам не придется сдавать ПЦР-тест при въезде.