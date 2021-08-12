В Челябинской области более половины педагогов вакцинировались от COVID‑19

Вакцинация остается добровольной, и отстранять от работы сотрудников образовательных учреждений без прививки не планируют

В Челябинской области уже более половины педагогов прошли вакцинацию от новой коронавирусной инфекции. При этом вакцинация остается добровольной для всех, включая работников образовательной сферы. Об этом эксперты регионального Минобра и Роспотребнадзора сообщили на пресс-конференции 12 августа.

«В первую очередь мы вакцинировали медработников, сотрудников социальной и образовательной сферы. Потому что у них, как правило, наибольшее количество контактов с людьми, а значит, и шансов заразиться коронавирусной инфекцией. Более 34 процентов педагогов обратились за прививками — это чуть больше 50 процентов от общего числа работников образования. Из них 28 тысяч уже получили 1-й и 2-й компонент вакцины», — рассказала начальник управления организации медпомощи детям и матерям Минздрава региона Эльвира Домрачева.

В Минздраве региона отмечают, что до начала учебного года еще есть время принять решение о вакцинации. В ведомстве надеются, что после массового периода отпусков вакцинация среди педагогов пойдет активнее.

При этом эксперты подчеркивают — вакцинация по-прежнему для всех остается добровольной.

«Никаких мер дисциплинарной ответственности к невакцинированным сотрудникам применять не планируется. Здесь только уровень сознательности самих педагогов. Мы, конечно, проводим разъяснительную работу о необходимости получить прививку. Надеемся, что к началу учебного года подавляющее большинство преподавателей все-таки пройдут вакцинацию. Но руководитель не имеет права по трудовому законодательству отстранять за отсутствие прививки. Но если есть признаки болезни, он обязан на время отстранить от работы педагога», — добавила замминистра образования Челябинской области Елена Коузова.

В областном Роспотребнадзоре отмечают, что рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в регионе показывает стабильно небольшой прирост. Задача всех ведомств сейчас — не допустить заноса инфекции в образовательные учреждения.

«В разных субъектах РФ эта ситуация [с обязательной вакцинацией] выглядит по-разному. В соответствии с национальным календарем прививок определены группы риска, которые подлежат первоочередной иммунизации, среди них и педагоги. Вопрос об обязательности иимунизации вводится на основании постановления главного государственного санитарного врача по конкретному субъекту. В ряде субъектов они принимались. На территории Челябинской области пока такого постановления не выносилось, поэтому вакцинация для педагогов остается добровольной»,— сообщила начальник отдела эпиднадзора управления Роспотребнадзора Раиса Косарева.

Уровень заболеваемости среди детей на сегодняшний день небольшой — всего 11 процентов от общего числа заболевших, отмечают в Роспотребнадзоре Челябинской области. Как правило, это дети дошкольного возраста.

Ранее первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт 10 августа на брифинге по вопросам противодействия распространению коронавирусной инфекции рассказала, будут ли южноуральские школьники учиться дистанционно в этом году.

Вакцинация для студентов Челябинской области пока также остается добровольной.

«Вопрос обязательной вакцинации студентов мы обсудим на Совете ректоров Челябинской области. Если его принимать, то это должно быть единым для всего региона, для всех наших вузов», — отметила ранее Ирина Гехт.

За минувшие сутки в Челябинской области провели больше 12 тысяч ПЦР-тестов на коронавирус. Медики получили 371 положительный результат. Всего с начала пандемии коронавирусом в регионе заболели 79 тысяч 246 человек.