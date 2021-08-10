Новый учебный год для южноуральских школьников начнется в очной форме

Формат дистанционного обучения в регионе пока не рассматривается

Первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт 10 августа на брифинге по вопросам противодействия распространению коронавирусной инфекции рассказала, будут ли южноуральские школьники учиться дистанционно в этом году.

«В школах мы точно не планируем вводить дистанционное обучение, учебный процесс начнется в обычном режиме. Мы ждем детей и их вакцинированных родителей к началу учебного года», – сообщила Ирина Гехт.

По словам первого вице-губернатора, это решение однозначное: дистанционное обучение не рассматривается даже в больших школах. Речи о нескольких заочных днях в неделю также не идет.

Однако перечень необходимых ограничений, нацеленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции, безусловно, есть: линейки можно будет проводить только на открытом воздухе, а также будет продумано разделение потоков детей при питании и во время организации учебного процесса. Иными словами, сохранятся уже существующие требования, знакомые еще с прошлого года.

Напомним, за минувшие сутки в Челябинской области провели более 9 тысяч ПЦР-тестов на коронавирус. Медики получили 365 положительных результатов. Всего с начала пандемии коронавирусом в регионе заболели 78 507 человек.

В рамках брифинга Ирина Гехт также рассказала о том, что прививочная кампания против гриппа в Челябинской области начнется в сентябре.