Ирина Гехт поддержала обязательную вакцинацию студентов в Челябинской области

Это необходимо, чтобы грядущей осенью не было очередного подъема заболеваемости в регионе

Первый вице-губернатор Челябинской области высказалась за введение обязательной вакцинации студентов вузов против коронавирусной инфекции. Об этом политик рассказала журналистам во время брифинга 10 августа.

«Вопрос обязательной вакцинации студентов мы обсудим на Совете ректоров Челябинской области. Если его принимать, то оно должно быть единым для всего региона, для всех наших вузов. С моей точки зрения, мы должны поддержать министерство», — говорит Ирина Гехт.

Ранее политик уже заявляла, что именно молодежь может стать переносчиком опасного вируса грядущей осенью, так как именно эта категория граждан чаще всего не соблюдает масочный режим и социальную дистанцию. Молодежь расслаблена, так как думает, что ковид — удел пожилых. Однако это не так. Очередная волна показала, что вирус стал более заразным, а среди заболевших все больше людей трудоспособного возраста и даже детей, которые, как считалось раньше, практически не болеют. Привитые, по словам Ирины Гехт, также имеют шанс заразиться, но болезнь эти люди переносят гораздо легче — в реанимациях привитых нет.

Ирина Гехт призвала студентов прививаться. Например, в челябинской студенческой поликлинике, которая расположена рядом с главным корпусом ЮУрГУ, в эти дни есть в наличии препарат «Спутник Лайт». В отличие от других вакцин он предполагает однократное введение и предназначен для быстрой вакцинации. Поставки «Спутника Лайт» в Челябинскую область начались только в конце июля 2021 года. На этой неделе Челябинская область получила 9,5 тысячи доз «Спутника Лайт».

«Студенты должны бежать в студенческую поликлинику, пока там есть „Спутник Лайт“», — посоветовала Ирина Гехт.

Напомним, ранее Министерство науки и высшего образования РФ рекомендовало вузам заселять в общежития и допускать до очных занятий только привитых студентов. Исключение допустимо делать только для тех, кто имеет медотвод от прививки и справку о том, что переболел ковидом.

Кстати, многие студенты Южно-Уральского медицинского государственного университета уже привились от коронавируса — без такой прививки их не допускали до практики в больницах Челябинской области.