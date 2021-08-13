В Челябинске за 200 миллионов рублей продают «Фабрику шнуров»

Во время пандемии предприятие начало специализироваться на производстве веревок для медицинских масок

В Челябинске продают «Фабрику шнуров», которая располагается на улице Рождественского в Тракторозаводском районе. Стоимость предприятия оценили в 200 млн рублей. Вложения должны окупиться за 11 лет. Информация о продаже предприятия легкой промышленности опубликована на сайте Business Asset Exchange.

В объявлении сказано, что ежемесячная прибыль «Фабрики шнуров» составляет 1,5 млн рублей. Выручка — 8,3 млн рублей. На производстве работают 55 человек. Покупателям предлагают оборудование, запасы товара, мебель, автотранспорт. По данным финансовой отчетности, доходы «Фабрики шнуров» в 2020 году составили 103 млн рублей. Предприятие работает с 2004 года. Чистая прибыль — 4,2 млн рублей. Компания является одним из учредителей промышленного кластера специальной экипировки в Бакале.

Директор и владелец «Фабрики шнуров» Сергей Сиренко отказался комментировать ИА «Первое областное» информацию о продаже предприятия.

Как ранее сообщало ИА «Первое областное», «Фабрика шнуров» в 2020 году получила льготное финансирование от Фонда развития промышленности Челябинской области. 8 миллионов рублей выделили на приобретение оборудования, закупку сырья и комплектующих. Во время пандемии фабрика начала специализироваться на производстве шнуров для медицинских масок. Фабрика производила 6 тонн шнура в месяц, что достаточно для производства 15,5 млн средств индивидуальной защиты ежемесячно.

В конце прошлого года Сергей Сиренко рассказывал ИА «Первое областное», что компания планировала в два раза увеличить выпуск комплектующих для масок. Шнуры начали поставлять предприятиям из Свердловской, Московской областей, Новосибирска.