В Челябинской области еще 371 человек заразился коронавирусом за минувшие сутки

Минздрав озвучил сводку на утро 12 августа 2021 года

За минувшие сутки в Челябинской области провели больше 12 тысяч ПЦР-тестов на коронавирус. Медики получили 371 положительный результат. Всего с начала пандемии коронавирусом в регионе заболели 79 тысяч 246 человек. Об этом в четверг, 12 августа, сообщает пресс-служба Минздрава Челябинской области.

Накануне, 11 августа, скончались 14 пациентов с коронавирусом. Все они умерли непосредственно от новой инфекции. Всего с начала пандемии, по официальным данным статистики, ушли из жизни 3629 пациентов с коронавирусом.

На лечении остаются 6266 человек. С начала пандемии болезнь победили 69 316 южноуральцев. За прошедшие сутки из ковидных больниц выписаны 294 пациента.

В средствах массовой информации появилась информация о том, что в Челябинской области могут ввести QR-коды для посещения заведений общепита. Сведения о подобных ограничениях в регионе опровергла первый замгубернатора Ирина Гехт.



Статистика по вакцинации от новой коронавирусной инфекции в Челябинской области говорит сегодня о том, что 682 680 человек уже получили прививку. Область регулярно получает новые партии доз вакцины.

