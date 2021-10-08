В Челябинской области 400 человек заболели коронавирусом за день

Минздрав озвучил свежую сводку на утро 8 октября 2021 года

За минувшие сутки в Челябинской области провели больше 13 тысяч ПЦР-тестов на коронавирус. Медики получили 400 положительных результатов, среди заболевших нет школьников. Всего с начала пандемии коронавирусом в регионе заразились 100 тысяч 679 человек.

На лечении остается 10 тысяч 629 пациентов. Накануне из больниц выписали 285 человек, всего с начала пандемии болезнь победили 85 тысяч 138 южноуральцев.

Также Минздрав Челябинской области сообщает о 26 скончавшихся накануне пациентах с коронавирусом. Всего с начала пандемии на Южном Урале от инфекции умерло 4 тысячи 850 человек.

Единственным надежным способом защитить себя от тяжелых последствий коронавируса остается прививка. Как в Челябинской области записаться на вакцинацию и где поставить прививку, читайте на сайте Первого областного информагентства.

Накануне в Снежинске ввели обязательную вакцинацию от ковида для педагогов и работников сферы услуг. А по всей Челябинской области с 18 октября вводится система допуска на массовые мероприятия по QR-кодам.

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