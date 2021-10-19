В Челябинской области 422 человека заболели коронавирусом за день

Минздрав озвучил свежую сводку на утро 19 октября 2021 года

За минувшие сутки в Челябинской области провели больше 10 тысяч ПЦР-тестов на коронавирус. Медики получили 422 положительных результата, среди заболевших есть четверо школьников. Всего с начала пандемии коронавирусом в регионе заразились 105 тысяч 193 человека.

На лечении остается 12 тысяч 198 пациентов. Накануне из больниц выписали 210 человек, всего с начала пандемии болезнь победили 87 тысяч 784 южноуральца.

Также Минздрав Челябинской области сообщает о 28 скончавшихся накануне пациентах с коронавирусом. Всего с начала пандемии на Южном Урале от инфекции умерли 5 тысяч 149 человек.

Напомним, с этого понедельника, 18 октября, в Челябинской области ввели допуск на зрелищные мероприятия по QR-коду. Куда он нужен и как его получить, читайте на нашем сайте.



Челябинские врачи спасли недоношенного малыша с ковидной пневмонией. При рождении ребенок весил чуть более одного килограмма.



Работодатели между тем втрое снизили траты на маски и санитайзеры.