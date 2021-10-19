Работодатели Челябинской области втрое снизили траты на маски и санитайзеры

Компании начали экономить на средствах защиты

Опрос российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru показал, что за последний год работодатели, в том числе и в Челябинской области, сократили закупку защитных средств: масок, санитайзеров, рециркуляторов.

«В 2020 году 41% компаний тратил на закупку таких средств от 5 до 10 тысяч рублей в расчете на одного сотрудника. В текущем году затраты 43% компаний составляют от 1 до 5 тысяч рублей. Количество компаний, которым покупка средств защиты от COVID-19 обходится на сумму свыше 10 тысяч рублей, за год практически не изменилось: сегодня их 36%», — рассказывают в пресс-службе hh.ru.

В каждой третьей компании количество выданных больничных листов по заболеванию COVID-19 составило в среднем от 1 до 10 штук. За год снизилось число компаний, в которых было выдано от 10 до 20 больничных по COVID-19: в 2020 году это была каждая пятая компания, в 2021-м — каждая шестая. Выросло число компаний, сотрудникам которых не было выдано ни одного больничного по COVID-19, с 19% в 2020 году до 29% в 2021 году.