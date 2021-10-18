Челябинские врачи спасли недоношенного малыша с ковидной пневмонией

Вес ребенка при рождении был чуть более одного килограмма

Врачи челябинской областной больницы № 2 вылечили от ковида недоношенного младенца, который заболел новой инфекцией в первые недели жизни. О чудесном спасении малыша ИА «Первое областное» рассказали в пресс-службе клиники.

«Малыш появился на свет глубоко недоношенным на 27-й неделе беременности. Ребенок весил всего 1185 граммов, а его рост составлял 37 сантиметров. По шкале Апгар малышу поставили два — четыре балла», — говорит пресс-секретарь ОКБ № 2 Наталья Карпенко.

Так как детишки, родившиеся на таком раннем сроке, имеют массу тяжелых заболеваний, первые недели жизни мальчик провел в различных больницах. Вскоре стало понятно, что малыш подхватил коронавирус. Опасный диагноз подтвердили несколько ПЦР-тестов.

«У грудничка развилась двусторонняя полисегментарная пневмония с дыхательной недостаточностью. Предугадать исход лечения малыша было трудно. Никаких прогнозов врачи не давали», — замечает Наталья Карпенко.

Находясь в ОКБ № 2, малыш получил полный спектр необходимого ему лечения. Наконец ковидная пневмония отступила. Мальчика выписали домой.