В Челябинской области 404 человека заболели коронавирусом за день

Минздрав озвучил свежую сводку на утро 11 октября 2021 года

За минувшие сутки в Челябинской области провели больше 13 тысяч ПЦР-тестов на коронавирус. Медики получили 404 положительных результата, среди заболевших есть пятеро школьников. Всего с начала пандемии коронавирусом в регионе заразились 101 тысяча 886 человек.

На лечении остается 10 тысяч 902 пациента. Накануне из больниц выписали 285 человек, всего с начала пандемии болезнь победили 85 тысяч 990 южноуральцев.

Также Минздрав Челябинской области сообщает о 27 скончавшихся накануне пациентах с коронавирусом. Всего с начала пандемии на Южном Урале от инфекции умерли 4 тысячи 932 человека.

Напомним, с 11 октября в Челябинской области вводится обязательная вакцинация чиновников, педагогов, медиков и сотрудников сферы обслуживания. Как в Челябинской области записаться на вакцинацию и где поставить прививку, читайте на сайте Первого областного информагентства.

А с 18 октября на Южном Урале начнет действовать система допуска на массовые мероприятия по QR-кодам. Читайте также: как получить антиковидный QR-код в Челябинской области и как долго он действует. Отвечаем на самые популярные вопросы по QR-кодам на Южном Урале.