На Южном Урале медики будут обзванивать всех болеющих коронавирусом дома

Это необходимо, чтобы не пропустить острую фазу заболевания

В Челябинской области усилят контроль за состоянием пациентов, которые лечатся от коронавируса дома. Об этом в пятницу, 1 октября, во время брифинга по ковиду сообщила первый вице-губернатор Ирина Гехт.

«На работу в поликлиники выйдут ординаторы, которые будут ежедневно обзванивать тех, кто находится на амбулаторном лечении. Они должны опрашивать пациентов по чек-листу и своевременно отправлять к ним актив или госпитализировать таких пациентов. Таким образом амбулаторные пациенты будут под ежедневным контролем», — заявила Ирина Гехт.

По словам Гехт, коронавирус стал непредсказуем. Даже маленькое поражение легких может за сутки перерасти в обширную пневмонию. Поэтому очень важно, чтобы больные находились под пристальным вниманием специалистов.

Обзвоном пациентов займутся студенты-ординаторы, которых ждут в поликлиниках на подмогу врачам.