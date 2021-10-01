В Челябинской области болеющим коронавирусом детям начнут выдавать лекарства бесплатно

Власти готовы выделить на покупку антибиотиков миллион рублей

Среди заразившихся коронавирусом южноуральцев все чаще встречаются дети. Региональные власти считают, что юные пациенты также вправе рассчитывать на бесплатные лекарства от государства. Для них начнут закупать антибиотики. Об этом в пятницу, 1 октября, во время брифинга по ковиду рассказала первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.

«Область готова потратить один миллион рублей на закупку антибиотиков для детей, которые заболеют ковидом», — заявила Ирина Гехт.

Сейчас бесплатно лекарства при коронавирусе получают только взрослые пациенты. Необходимые препараты закупают на деньги областного бюджета.

По словам Ирины Гехт, из бюджета области на покупку лекарств для взрослых дополнительно выделили 76 млн рублей. Кроме того, регионы России должны получить на покупку лекарств в общей сложности 5 млрд рублей из бюджета страны. Но пока эти деньги не дошли до субъектов.