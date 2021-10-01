Перенесших ковид беременных женщин планируют отправлять в санаторий

В Челябинской области будущие мамы смогут пройти реабилитацию

Власти Челябинской области предлагают отправлять в санаторий на реабилитацию после ковида особую категорию граждан. Речь идет о беременных женщинах, которые перенесли коронавирус. Об этом в пятницу, 1 октября, рассказала первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.

«Беременные женщины, которые перенесли ковид, в первую очередь должны пройти реабилитацию на свежем воздухе», — заявила Ирина Гехт.

По официальной статистике, в Челябинской области коронавирусом переболели более трех тысяч беременных женщин. В тяжелых случаях их отправляют на лечение в областной центр, и челябинские врачи успешно лечат таких пациенток.

Настораживает другое: среди беременных очень мало привитых. Женщины не спешат прививаться до зачатия малыша и не торопятся делать это во время интересного положения.

«Число привитых о ковида беременных у нас крайне низкое. Хотя на сроке после 22 недель вакцинация от ковида возможна. К сожалению, пока женщины пренебрегают этой возможностью, как и возможностью поставить прививку от гриппа. Сейчас мы будет плотно сотрудничать с женскими консультациями, чтобы привить наших женщин от коронавируса и от гриппа», — говорит Ирина Гехт.

Также Ирина Гехт заявила, что медики будут обзванивать всех болеющих коронавирусом на дому.



А болеющим коронавирусом детям начнут бесплатно выдавать лекарства.



