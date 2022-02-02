Штамм омикрон становится преобладающим в Челябинской области

Медики оценили широту его распространения по характерным симптомам у пациентов

Власти Челябинской области оценили масштабы распространения нового штамма коронавируса в регионе. По словам первого вице-губернатора Ирины Гехт, омикрон становится преобладающим в регионе. Об этом политик заявила во время брифинга по коронавирусу в среду, 2 февраля.

«У нас 42 случая омикрона. Эта цифра пока не изменилась, поскольку все пробы отправляются на секвенирование в Тюмень, и это процесс небыстрый. Но эти цифры уже не имеют принципиального значения, потому что по симптоматике, по контагиозности мы видим, что, безусловно, этот штамм становится преобладающим на территории области», — заявила Ирина Гехт.

Напомним, в отличие от предыдущих штаммов коронавируса заболевание начинается с першения в горле. Температура при омикроне обычно не поднимается выше 37—37,5 градуса. При этом человек чувствует сильную головную боль, а иногда — боль в пояснице. Чаще всего болезнь проходит в форме ОРВИ, без развития пневмонии. Первые симптомы болезни появляются уже на вторые-третьи сутки после контакта с больным.

Челябинский эпидемиолог ответил на главные вопросы об омикроне. А терапевт рассказала, как омикрон переносят привитые и непривитые пациенты.



За минувшие сутки в Челябинской области провели почти 17 тысяч ПЦР-тестов на коронавирус. Медики получили 3433 положительных результата, среди заболевших 572 школьника.



Куда челябинцам обращаться при подозрении на коронавирус — разбираемся, чем помогут в поликлинике по месту жительства, в ковидном центре и в пункте ПЦР‑тестирования на ковид. И публикуем адреса таких поликлиник и центров.