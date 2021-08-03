На промышленных предприятиях в Челябинской области продолжается вакцинация сотрудников от новой коронавирусной инфекции. Обе прививки поставили уже 31% работников на 43 заводах, это более 55 тысяч человек. Большинство работодателей, поддерживая инициативу губернатора области Алексея Текслера, предоставляет поставившим прививки два оплачиваемых дня отдыха для восстановления иммунитета, сообщает пресс-служба областного Минпрома.
«Мы с минимальными потерями прошли первый локдаун и за прошедшее время научились продуктивно работать даже в условиях пандемии. Действия, предпринимаемые руководством, и личная ответственность сотрудников промышленных предприятий региона и тогда, и сейчас позволили не допустить массовых очагов заражения в коллективах крупных заводов и комбинатов. Уверен, новая волна не отразится на основных технологических процессах. Тем более теперь у нас есть эффективная защита от инфекции. На предприятиях проводится массовая вакцинация. Этот вопрос сегодня на личном контроле губернатора», — говорит министр промышленности, природных ресурсов и новых технологий Челябинской области Павел Рыжий.
На Приборостроительном заводе, в Ядерном центре имени академика Е. И. Забабахина, на Челябинском цинковом заводе привито более половины сотрудников. На цинковом заводе отмечают, что коллективный иммунитет организации с учетом провакцинированных и переболевших составляет 91%. Магнитогорский металлургический комбинат отчитался о том, что прививки поставили более 19 тыс. человек. Это 41% работников. В промышленной группе «Конар» вакцинировались 32,6% сотрудников — 1370 человек. На прививку в первой половине августа записаны еще 429. После этого общее число вакцинированных превысит 40%.
Челябинский металлургический комбинат запустил прививочную кампанию с апреля 2021 года. Вакцинировались уже более 2900 человек, около 23% от коллектива. Еще 540 сотрудников записаны на вакцинацию в ближайшее время. Для поставивших прививки на ЧМК предусмотрено материальное поощрение.
На автозаводе «Урал» пока привито около 15% от общего числа сотрудников. С 19 июля по 9 августа коллектив предприятия отправился в ежегодный корпоративный отпуск, и многие опасались делать прививку перед отдыхом. С возобновлением работы медики ожидают наплыв желающих обезопасить себя от инфекции, ведь непосредственно перед отпуском прививки от COVID-19 все-таки ставили по 20—30 человек в день.
«Многие до сих пор сомневаются, делать прививку или нет. Да, это личное дело каждого, но нельзя забывать об обязательствах перед своими близкими и коллегами. Пройдя вакцинацию, вы защищаете себя и свое окружение от страшной болезни и ее последствий, которые, как оказалось, могут быть тяжелее, чем она сама. Я сделал свой выбор в пользу вакцинации и не жалею об этом, чувствуя себя более защищенным», — рассказывает начальник службы охраны труда, промышленной и пожарной безопасности автозавода «Урал» Алексей Трясцин.
Почти 1,5 тыс. сотрудников «ЧТЗ-Уралтрак» уже поставили прививки. Там вакцинация организована без отрыва от производства, в заводском здравпункте, но желающие могут привиться в горбольнице № 8 или других медучреждениях. При необходимости людям предоставляются отгулы с сохранением средней зарплаты.
На Челябинском электрометаллургическом комбинате прививки от коронавируса непосредственно на предприятии получили свыше 600 сотрудников. По словам начальника медицинской службы ЧЭМК Александра Белова, у завода заключен договор с горбольницей № 5. По мере поступления вакцины врачи приезжают на предприятие и в медпункте электродного цеха ставят прививки всем желающим. Пока их число превышает количество имеющейся вакцины.
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