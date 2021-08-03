Треть заводчан в Челябинской области вакцинировали от коронавируса

Прививки на промпредприятиях поставили более 55 тысяч человек

«Мы с минимальными потерями прошли первый локдаун и за прошедшее время научились продуктивно работать даже в условиях пандемии. Действия, предпринимаемые руководством, и личная ответственность сотрудников промышленных предприятий региона и тогда, и сейчас позволили не допустить массовых очагов заражения в коллективах крупных заводов и комбинатов. Уверен, новая волна не отразится на основных технологических процессах. Тем более теперь у нас есть эффективная защита от инфекции. На предприятиях проводится массовая вакцинация. Этот вопрос сегодня на личном контроле губернатора»,

— говорит министр промышленности, природных ресурсов и новых технологий Челябинской области Павел Рыжий.



«Многие до сих пор сомневаются, делать прививку или нет. Да, это личное дело каждого, но нельзя забывать об обязательствах перед своими близкими и коллегами. Пройдя вакцинацию, вы защищаете себя и свое окружение от страшной болезни и ее последствий, которые, как оказалось, могут быть тяжелее, чем она сама. Я сделал свой выбор в пользу вакцинации и не жалею об этом, чувствуя себя более защищенным»,

— рассказывает начальник службы охраны труда, промышленной и пожарной безопасности автозавода «Урал» Алексей Трясцин.

