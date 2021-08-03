В Челябинске обанкротили старейшую частную пивоварню

Компанию «Крист» признали несостоятельной из‑за долга в 12 млн рублей

Арбитражный суд Челябинской области признал банкротом частную семейную пивоварню «Крист», которая работала в городе с 1994 года. Поводом стал иск банка «Восточный экспресс» из-за долга в 12 млн рублей. Информация опубликована в картотеке арбитражных дел.

В отношении должника ввели первую процедуру банкротства — наблюдение. Назначили временного управляющего со стороны. В качестве залога по долгу перед банком будет использовано имущество компании — два нежилых помещения на улице Гагарина, 1 и земельный участок под зданием площадью 1,3 тыс. кв. м. Теперь арбитражный суд в течение месяца будет принимать заявления от других кредиторов «Криста». Заседание по делу о банкротстве состоится 2 декабря. 30 сентября состоится собрание бывших сотрудников пивоварни, на котором они смогут предъявить свои претензии работодателю.

Владельцами пивоварни «Крист» являются известный в Челябинске бизнесмен Андрей Кристелли и его жена Любовь Кристелли. Семья также управляет ООО «Пивной клуб „Крист“» (чистая прибыль в 2019 году — 4 млн рублей), торговой (прибыль — 0 рублей) и производственной (убыток — 600 тыс. рублей) компаниями.

Пивоварня в помещении бывшего общежития в Ленинском районе расположена напротив ТРК «Алмаз». Она открылась в 1994 году и стала одним из первых в городе производств такого профиля. Там же работал ресторан «Крист», который позиционировали как закрытый клуб для любителей пива. В заведение можно было попасть только по членской карточке, получали ее по рекомендациям. В конце прошлого года владельцы «Криста» заявили о продаже бизнеса за 52 млн рублей. Помещение на улице Гагарина, 1 площадью 496 кв. м предлагали к покупке вместе с оборудованием для производства и розлива пива.