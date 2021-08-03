В Челябинске из‑за ремонта железнодорожного переезда изменят схему движения

Поток транспорта будет направлен по Копейскому шоссе и улице Рождественского

Сегодня, 3 августа, в Челябинске в связи с аварийными работами на железнодорожном переезде пункта Восточный 34 километр временно ограничат движение. Объезд будет осуществляться по другим улицам, сообщили в пресс-службе городской администрации.

«С 10:00 до 17:00 в связи с производством аварийных работ на железнодорожном переезде п. Восточный 34 км (проезд к улице Енисейской) будет ограничено движение автотранспорта. 1 полоса будет закрыта для движения. Объезд осуществляется по Копейскому шоссе, улицам Енисейской, Рождественского, Линейной и проспекту Ленина»,— уточнили в мэрии.

На Рождественского и Копейском шоссе из-за ограничений могут возникнуть небольшие пробки.

Напомним, в связи с реконструкцией Ленинградского моста с сегодняшнего дня до вечера 22 августа ограничат движение на перекрестке улицы Российской и проспекта Победы.

Также с 3 августа из-за ремонта трамвайных путей на пересечении проспекта Ленина и улицы Цвиллинга ограничат движение транспорта по проспекту Ленина в направлении улицы Пушкина и по улице Цвиллинга в сторону Тимирязева и в обратном направлении в сторону улицы Коммуны.

Водителей просят учитывать ограничения и заранее планировать свой маршрут.